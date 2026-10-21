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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Javier Suárez pegó tremendo susto en Sporting Lisboa, en juego de Champions: vea acá la jugada

Luis Javier Suárez pegó tremendo susto en Sporting Lisboa, en juego de Champions: vea acá la jugada

El delantero colombiano sufrió un duro golpe del arquero del LASK, en medio del compromiso por la Champions League en el José Alvalade. ¡Vea acá el video!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de oct, 2026
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Luis Javier Suárez en acción de juego con Sporting Lisboa vs. LASK por la Champions League.
Luis Javier Suárez en acción de juego con Sporting Lisboa vs. LASK por la Champions League.
Foto: AFP

Luis Javier Suárez prendió las alarmas en Sporting Lisboa, luego de sufrir un duro golpe en medio del compromiso que Sporting Lisboa enfrentó al LASK, este miércoles, en partido por la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League.

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El delantero samario picó en busca del balón tras un pase de Catano entre líneas; no obstante, Suárez Charris terminó siendo chocado por el arquero del conjunto rival, que se lo llevó por delante. De inmediato, el atacante de la Selección Colombia se tiró al césped de juego del José Alvalade con dolor en su rostro, y a continuación, ingresó el cuerpo médico del club para atenderlo.

Luis Javier Suárez Sporting Lisboa
Luis Javier Suárez celebra gol con Sporting Lisboa - Foto:
AFP

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Por fortuna, el exAlemería pudo seguir en la contienda, pero le pegó un gran susto a su equipo y a los hinchas del club. Todo esto pasó al inicio del segundo tiempo.

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Hay que indicar que el 'cafetero' marcó gol en este compromiso de la popular 'Orejona'.

Vea acá la jugada:

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