Luis Javier Suárez pegó tremendo susto en Sporting Lisboa, en juego de Champions: vea acá la jugada

Luis Javier Suárez prendió las alarmas en Sporting Lisboa, luego de sufrir un duro golpe en medio del compromiso que Sporting Lisboa enfrentó al LASK, este miércoles, en partido por la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League.

El delantero samario picó en busca del balón tras un pase de Catano entre líneas; no obstante, Suárez Charris terminó siendo chocado por el arquero del conjunto rival, que se lo llevó por delante. De inmediato, el atacante de la Selección Colombia se tiró al césped de juego del José Alvalade con dolor en su rostro, y a continuación, ingresó el cuerpo médico del club para atenderlo.

Luis Javier Suárez celebra gol con Sporting Lisboa - Foto: AFP

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Por fortuna, el exAlemería pudo seguir en la contienda, pero le pegó un gran susto a su equipo y a los hinchas del club. Todo esto pasó al inicio del segundo tiempo.

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Hay que indicar que el 'cafetero' marcó gol en este compromiso de la popular 'Orejona'.



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