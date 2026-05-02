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Gol Caracol  / ¿Lamine Yamal se perderá el Mundial 2026, con España?; desde Barcelona 'rompieron el silencio'

¿Lamine Yamal se perderá el Mundial 2026, con España?; desde Barcelona 'rompieron el silencio'

De la joven figura 'culé', que lleva varios días de incertidumbre por su estado físico; nuevamente se volvió a hablar en España, respecto a su posible presencia en el Mundial.

Por: EFE
Actualizado: 2 de may, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Lamine Yamal Barcelona
Lamine Yamal lamenta su lesión con el Barcelona - Foto:
AFP

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