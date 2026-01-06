Desde Bournemouth confirmaron el nuevo refuerzo de Manchester City; "será su último partido"

Andoni Iraola, entrenador del Bournemouth, ya se ha resignado a perder a Antoine Semenyo, seguramente su mejor jugador, que disputará este miércoles su último partido antes de firmar por el Manchester City.

"Te puedo dar mi opinión, si quieres", dijo el técnico español en rueda de prensa al ser preguntado sobre si el duelo ante el Tottenham Hotspur puede ser el último de Semenyo con el Bournemouth.

"No hay nada firmado, pero si me preguntas lo que pienso, con todos los rumores que hay, creo que será su último partido. Pero no te puedo garantizar nada, es solo mi opinión personal. Entiendo el mercado, el ruido, pero no hay nada acordado, así que por ahora es mi jugador y ojalá siga siendo así", señaló.

El futbolista ghanés ha anotado nueve goles esta temporada y es un jugador clave en el Bournemouth de Iraola, que ya perdió en verano a Dean Huijsen, Milos Kerkez, Ilya Zabarnyi y Dango Ouattara.



Pep Guardiola, director técnico español de Manchester City, celebra una victoria en la Premier League AFP

El delantero tiene una cláusula de rescisión de 65 millones de libras (72 millones de euros) que expira el viernes, con la intención de dar tiempo suficiente al Bournemouth de encontrar un reemplazo este invierno.

Semenyo pasará reconocimiento médico con el Manchester City tras el partido contra el Tottenham y, si todo va bien, firmará con el club de Pep Guardiola, que siempre ha sido su preferencia.