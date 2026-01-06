Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Desde Bournemouth confirmaron el nuevo refuerzo de Manchester City; "será su último partido"

Desde Bournemouth confirmaron el nuevo refuerzo de Manchester City; "será su último partido"

Después de que Pep Guardiola afirmara que Manchester City se movería en el mercado de pases, el primer fichaje fue revelado desde el club del que saldrá el jugador.

Por: EFE
Actualizado: 6 de ene, 2026
Comparta en:
Pep Guardiola, entrenador español de Manchester City, da indicaciones en un partido de la Premier League
Pep Guardiola, entrenador español de Manchester City, da indicaciones en un partido de la Premier League
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad