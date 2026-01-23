Sin Richard Ríos; Benfica tiene difícil prueba en Liga, previo a duelo contra Real Madrid

El Benfica, dirigido por el técnico José Mourinho, se enfrentará este domingo al Estrela da Amadora en la Liga Portugal, la última prueba antes de disputar su continuidad en la Liga de Campeones frente al Real Madrid.

Los de Mourinho llegan a la decimonovena jornada en tercera posición y tras un triunfo frente al Rio Ave (0-2), pero su futuro en 'Champions' está en peligro tras la derrota sufrida a manos del Juventus en Turín (2-0).

Ahora, contra el Estrela (12º), la incógnita es si el técnico de las 'águilas' cambiará su alineación teniendo en cuenta el reencuentro con uno de sus antiguos equipos, previsto para el próximo miércoles en el Estádio da Luz de Lisboa.

Antes, el sábado, el Sporting (2º) visitará al Arouca (13º) e intentará dar continuidad a su buen momento tras la victoria en la Liga sobre el Casa Pia (3-0), así como en Europa, donde los 'leones' derrotaron al campeón PSG (2-1) del técnico asturiano Luis Enrique con un doblete del colombiano Luis Suárez.



La decimonovena jornada de la Liga Portugal se cerrará el lunes con el líder Oporto, que se verá las caras con el cuarto clasificado, el Gil Vicente.

Los 'dragones' mantuvieron sus siete puntos de ventaja en lo más alto gracias al argentino Alan Varela, que marcó de penalti el único gol del partido contra el Vitória de Guimarães (0-1).

El enfrentamiento contra el Gil será además una oportunidad para que el español Samu Aghehowa recupere la confianza tras fallar un penalti contra el Vitória y otro el pasado jueves contra el Viktoria Plzen (1-1) en la Europa League, partido que el goleador melillense terminó entre lágrimas.

Partidos de la decimonovena jornada de la Liga Portugal:

-Viernes

Casa Pia - AVS

-Sábado

Moreirense - Santa Clara

Arouca - Sporting

Estoril - Vitória de Guimarães

-Domingo

Nacional - Rio Ave

Famalicão - Tondela

Benfica - Estrela da Amadora

Braga - Alverca

-Lunes

Oporto - Gil Vicente.