Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Sin Richard Ríos; Benfica tiene difícil prueba en Liga, previo a duelo contra Real Madrid

Sin Richard Ríos; Benfica tiene difícil prueba en Liga, previo a duelo contra Real Madrid

Sin el aporte del colombiano, quien se encuentra en un proceso de recuperación por lesión; las 'águilas' volverán a la acción en Liga, mirando de 'reojo' lo que será el duelo frente a los 'blancos'.

Por: EFE
Actualizado: 23 de ene, 2026
Editado por: Gol Caracol
Richard Ríos, mediocampista colombiano, en un partido de Benfica por Champions League
