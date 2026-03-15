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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Javier Suárez y el mensaje directo para remontar en Champions; "complicado, pero creemos"

Luis Javier Suárez y el mensaje directo para remontar en Champions; "complicado, pero creemos"

Tras perder 3-0 con el Bodo/Glimt en la ida de los octavos de final de la Champions League, el delantero colombiano del Sporting Lisboa, Luis Javier Suárez, cree en la remontada

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 15 de mar, 2026
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Luis Javier Suárez, delantero colombiano del Sporting Lisboa.
Luis Javier Suárez, delantero colombiano del Sporting Lisboa.
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