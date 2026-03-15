Luis Javier Suárez y el mensaje directo para remontar en Champions; "complicado, pero creemos"

Luis Javier Suárez no se da por vencido y siendo la figura del Sporting Lisboa actualmente, envió un mensaje a sus compañeros y a la afición para lo que será el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League, tras perder 3-0 en la ida con el sorprendente Bodo/Glimt.

Por eso, el atacante colombiano, en charla con los medios oficiales del club portugués, aseguró de entrada que aunque "el partido será muy complicado", en la interna del equipo "creemos que podemos ganar. Serán 90 minutos en casa, donde somos muy fuertes, y lo lograremos. Confiamos en que obtendremos un resultado positivo y avanzaremos a la siguiente ronda".



Luis Javier Suárez cree en la remontada contra Bodo/Glimt

Por la misma línea, el delantero samario enfatizó en que "creo que el último mes fue una fase en la que demostramos en el campo que creemos hasta el último minuto y en la que demostramos que luchamos hasta el final y que podemos hacerlo también ahora", mostrando su optimismo para lograr la hazaña en la Champions League.

De igual manera, Luis Javier Suárez envió un mensaje a los hinchas del Sporting Lisboa para que confíen en ellos, ya que para él "es importante que llenen el estadio. Sabemos que con ustedes somos mucho más fuertes y tenemos que creer hasta el final, son 90 minutos, o 120, en casa".

Luis Javier Suárez es figura del Sporting Lisboa. AFP

Cabe recordar que el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League contra el Bodo/Glimt, equipo que está dando de qué hablar porque en play offs eliminó al Inter de Milán, está programado para el martes 17 de marzo, a las 12:45 p.m.



Acá más declaraciones de Luis Javier Suárez:

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*La razón del buen momento de Suárez

"La rápida adaptación al equipo y a mis compañeros, la buena relación que tengo con ellos, creo que fue uno de los factores clave. Pero al final, este es mi trabajo, confiaron en mí y creo que les estoy recompensando con goles y mucho esfuerzo en cada partido".

*Confianza en el partido de local

"Sí, por supuesto, todo lo que este club ha hecho en el pasado sirve de inspiración. En Noruega, se hicieron fuertes gracias a su afición; ahora nosotros tendremos a la nuestra de nuestro lado, en nuestro estadio, que conocemos a la perfección. Sobre todo, queremos crear una noche mágica, una que quede grabada en la memoria de todos".

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*En Sporting piensan en títulos

"Seguimos teniendo las mismas ganas de siempre de alcanzar los principales objetivos del club. Se acerca la recta final, que es la parte más importante del campeonato. Estamos preparados para lo que viene".