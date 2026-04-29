Edwuin Cetré y Jorge Carrascal dividieron honores en Estudiantes 1-1 Flamengo, por Libertadores

Estudiantes de La Plata y Flamengo sellaron este miércoles un empate 1-1, en un partido que le permitió a ambos mantener sus respectivos invictos en el grupo A de la Copa Libertadores. En el 'pincha' sumó minutos Edwuin Cetré, mientras que en el 'mengao lo hizo Jorge Carrascal.

Luiz Araújo (m.33) abrió la cuenta para Flamengo, mientras que en el comienzo del segundo tiempo fue Guido Carrillo (m.55) quien estableció el empate definitivo.

Tras este duelo, Flamengo se mantuvo líder con siete unidades, mientras que Estudiantes es escolta con cinco puntos, en una tabla grupal que completan Independiente Medellín con uno y Cusco FC en cero.

En un partido friccionado, el árbitro chileno Piero Maza tuvo mucho trabajo en la primera etapa para controlar los ánimos de dos equipos que en cada pelota se sacaban chispazos.



Jorge Carrascal en Estudiantes vs. Flamengo por Copa Libertadores. Foto: AFP

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En un partido que reeditó los cuartos de final de la edición pasada de la Copa Libertadores, la visita sufrió la temprana salida de Giorgian De Arrascaeta en el minuto 21, que obligó a saltar al campo a Jorge Carrascal.

Y en el minuto 33 Bruno Henrique hizo una gran jugada y ante la salida de Fernando Muslera por izquierda tiró un centro atrás para la llegada de Luiz Araújo, que empujó el balón al fondo de la red.

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Luego del descanso y en el comienzo de la segunda etapa, más precisamente en el minuto 54, después de la doble atajada de Fernando Muslera ante Bruno Henrique y Luiz Araújo.

El contragolpe siguiente terminó con un centro pasado desde la derecha de Eric Meza para que Facundo Farías golpee de cabeza generando una gran reacción de Agustín Rossi, que en el rebote le deja servido el empate a Guido Carrillo.

Luego de ese empate ambos dispusieron de asegurar no sufrir más goles y el empate se impuso en el tanteador con la salvedad que ambos equipos terminaron sin entrenador por las expulsiones de Alexander Medina y Leonardo Jardim.

En la próxima semana, por la cuarta fecha de este Grupo A, Estudiantes visitará en Perú a Cusco FC y Flamengo visitará al Independiente Medellín.



- Ficha Técnica

1. Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Lucas Piovi, Gabriel Neves (m.87, Alexis Castro), Mikel Amondarain; Facundo Farías (m.74, Edwin Cetré), Guido Carrillo (m.87, Adolfo Gaich), Tiago Palacios (m.81, Brian Aguirre).

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Entrenador: Alexander Medina.

1. Flamengo: Agustín Rossi; Emerson Royal, Danilo, Vitão, Alex Sandro; Evertton, Jorginho, Luiz Araújo (m,70, Gonzalo Plata); Giorgian De Arrascaeta (m.21, Jorge Carrascal), Samuel Lino (m.81, Saúl Ñíguez) y Bruno Henrique (m.81, Pedro). Entrenador: Leonardo Jardim.

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Goles: 0-1, m.33: Luiz Araújo. 1-1, m.55: Guido Carrillo.

Árbitro: El chileno Piero Maza expulsó a los técnicos Alexander Medina y Leonardo Jardim (m.62) y amonestó a Tiago Palacios, Facundo Farías, Tomás Palacios, Gabriel Neves, Ezequiel Piovi y Emerson Royal.

Incidencias: Partido válido por la tercera fecha del Grupo A de la Copa Libertadores disputado en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi, de La Plata.