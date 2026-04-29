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Gol Caracol  / Edwuin Cetré y Jorge Carrascal dividieron honores en Estudiantes 1-1 Flamengo, por Libertadores

Edwuin Cetré y Jorge Carrascal dividieron honores en Estudiantes 1-1 Flamengo, por Libertadores

Tanto Edwuin Cetré como Jorge Carrascal vieron acción este miércoles con sus equipos, en partido de la tercera fecha del Grupo A de la Copa Libertadores.

Por: EFE
Actualizado: 29 de abr, 2026
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Edwuin Cetré y Jorge Carrascal en Estudiantes de la Plata vs. Flamengo en Copa Libertadores.
Edwuin Cetré y Jorge Carrascal en Estudiantes de la Plata vs. Flamengo en Copa Libertadores.
Fotos: AFP

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