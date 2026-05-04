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Gol Caracol  / Chelsea vs. Nottingham fue un accidentado partido; escalofriante lesión de Morgan Gibbs-White

Chelsea vs. Nottingham fue un accidentado partido; escalofriante lesión de Morgan Gibbs-White

Más allá de la victoria 3-1 sobre el Chelsea, en Nottingham Forest se vivieron momentos de pánico por la impactante imagen que dejó su jugador Morgan Gibbs-White por un fuerte corte en su rostro.

Por: EFE
Actualizado: 4 de may, 2026
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Fuerte choque entre Morgan Gibbs-White y Robert Sánchez.
Fuerte choque entre Morgan Gibbs-White y Robert Sánchez.
Getty Images.

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