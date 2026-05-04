Los millones vendrían por Luis Javier Suárez; equipo de Arabia Saudita “está considerando ficharlo”

Luis Javier Suárez ha forjado una gran temporada con el Sporting Lisboa llevando hasta el momento 34 goles entre torneos locales e internacionales, 25 de ellos en la Liga de Portugal, algo que nuevamente lo puso en la órbita de importantes equipos, aunque esta vez de una liga menor en competencia, pero con gran poderío económico como lo es la de Arabia Saudita.

Ante su destacada campaña con los 'leones', el atacante samario podría recibir una millonaria oferta de salario, y de paso que el club luso saque un buen dinero, ante el interés del Al Hilal, tal y como lo reseñan en la prensa portuguesa en las últimas horas.



Luis Javier Suárez, pretendido por el Al Hilal

El medio 'O Jogo' informó este lunes que "a Simone Inzaghi le gusta Luis Suárez y Al Hilal está considerando fichar al delantero", y luego de eso explicaron que el interés por el colombiano se daría especialmente porque en las toldas del cuadro árabe "los exjugadores del Benfica, Darwin Núñez y Marcos Leonardo, podrían abandonar el club al final de la temporada, lo que abriría una plaza para un jugador extranjero", por lo que se enfocarían en el samario porque "el objetivo es volver a ganar la liga árabe".

El citado diario portugués apuntó que desde hace un buen tiempo desde territorio árabe han tenido en la mira a Suárez, quien en las recientes campañas en Europa, con el Almería (España) y ahora con el Sporting Lisboa (Portugal), se ha destacado a punta de goles.

Luis Javier Suárez celebró gol con Sporting Lisboa frente al Tondela. AFP

Para agregar, mencionaron que "Luis Javier Suárez, máximo goleador de la liga portuguesa, está en la mira del Al Hilal, club donde juega el internacional portugués Rúben Neves. El nombre del delantero del Sporting lleva tiempo vinculado a la liga saudí y, según información recabada por O JOGO, uno de los clubes que sigue de cerca al jugador del Sporting es el segundo clasificado del campeonato de ese país, actualmente dirigido por Simone Inzaghi".



La presencia del delantero con la Selección Colombia en el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, será clave para definir su futuro para la siguiente temporada, ya que aunque es fuerte el rumor del equipo de Arabia Saudita, también habría otros elencos europeos que lo tienen en la mira.