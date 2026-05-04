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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Los millones vendrían por Luis Javier Suárez; equipo de Arabia Saudita “está considerando ficharlo”

Los millones vendrían por Luis Javier Suárez; equipo de Arabia Saudita “está considerando ficharlo”

El nombre del atacante colombiano Luis Javier Suárez, del Sporting Lisboa, entró en la carpeta de uno de los más importantes clubes de Arabia Saudita, en medio de su brillante temporada en Europa.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 4 de may, 2026
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Luis Javier Suárez Sporting Lisboa
Luis Javier Suárez, delantero colombiano del Sporting Lisboa - Foto:
Sporting

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