Vea la asistencia de Luis Javier Suárez en Sporting de Lisboa vs. Vitoria, en la Liga de Portugal

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Este lunes, a los nueve minutos, Sporting de Lisboa se puso en ventaja sobre Vitoria con gol de Gonçalo Inácio, quien fue asistido por Luis Javier Suárez.
Los 'verdiblancos' cobraron un tiro libre, el colombiano apareció con izquierda con un centro e Inácio anotó de cabeza.
Vea la asistencia de Luis Javier Suárez:
🚨 Gonçalo Inácio header from very close range following a set piece situation.— Goals Xtra (@GoalsXtra) May 4, 2026
🇵🇹 Sporting 1-0 Vitóriapic.twitter.com/qwVSkY1vMy