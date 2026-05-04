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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea la asistencia de Luis Javier Suárez en Sporting de Lisboa vs. Vitoria, en la Liga de Portugal

Vea la asistencia de Luis Javier Suárez en Sporting de Lisboa vs. Vitoria, en la Liga de Portugal

Sporting de Lisboa abrió la cuenta frente a Vitoria con gol de Gonçalo Inácio y asistencia del colombiano Luis Javier Suárez. Acá el video de la anotación.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de may, 2026
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Luis Javier Suárez, delantero colombiano, celebra un gol con Sporting Lisboa en la Liga de Portugal
Luis Javier Suárez, delantero colombiano, celebra un gol con Sporting Lisboa en la Liga de Portugal
AFP

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