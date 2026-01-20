Luis Suárez 'saca pecho', tras 'mágica' noche en Champions: "Enfrentamos a los campeones de Europa"

Este martes 20 de enero, Sporting Lisboa enfrentó al PSG por el duelo correspondiente a la séptima jornada de la Champions League, donde el colombiano Luis Javier Suárez fue principal protagonista con honores.

Y es que, anotando un doblete contra los parisino, el ‘cafetero’ le aseguró el triunfo cal combinado portugués por 2-1, ante un estadio José Alvalade que lo ovacionó hasta más no poder.

Es por eso que, justo después de su lúcida actuación en cancha, a Luis Suárez lo entrevistaron referente al encuentro, que acerca al Sporting Lisboa a los octavos de final, de la Champions League.

¡LOS COLOMBIANOS, VILLANOS DEL PSG! 🇨🇴🔥⚽



Luis Díaz y Luis Javier Suárez se convirtieron en los grandes verdugos del Paris Saint-Germain en la actual Champions League 🏆😮.



El conjunto francés solo ha perdido dos partidos en el torneo ❌❌… ¿contra quiénes?

👉 Bayern Múnich… pic.twitter.com/tdnvln1UE2 — Gol Caracol (@GolCaracol) January 20, 2026

“Sabíamos que teníamos un partido muy difícil por delante y nos preparamos de la mejor manera posible. El trabajo se ha visto reflejado desde Múnich. Allí no conseguimos ganar, pero el equipo trabajó hasta el final, incluso cuando empatamos. Supimos aprovecharlo para regalar una noche mágica a la afición que siempre nos apoya", indicó de entrada el colombiano, dejando claro que fue un juego complejo desde todo punto de vista.



Y ‘sacando pecho’ por la dificultad del rival, Suárez destacó el reciente título de los parisinos en la competencia: “Fue un esfuerzo colectivo de toda la plantilla y el cuerpo técnico. Nos enfrentamos a los campeones de Europa, pero jugábamos en casa y queríamos respetarlo. Sobre todo, queríamos alegrar a la afición".

Entre otras cosas, y dejando a un lado el aspecto ofensivo; Luis habló de la defensa, que también destacó de gran manera, evitando que las incursiones parisinas terminaran en buen puerto: “El trabajo defensivo fue increíble y esa es la clave de este partido. Saber sufrir, saber aprovechar las oportunidades cuando las teníamos para marcar".

"Ahora terminaremos la fase de grupos de la mejor manera posible. San Mamés es un estadio espectacular, pero haremos nuestro partido y esperamos salir victoriosos", concluyó el colombiano, hablando de cara a lo que será la próxima y última jornada en este ‘todos contra todos’ para el Sporting Lisboa.



¿Qué dijo el DT de Sporting Lisboa, tras el triunfo?

En rueda de prensa, Rui Borgues se refirió a la actuación del equipo luso en el encuentro, donde se quedó con las tres unidades, frente a uno de los candidatos al título; el entrenador destacó todo lo hecho por su equipo.

¡NUESTRO 9 SE LUCIÓ EN LA CHAMPIONS! 🇨🇴🔥⚽



Luis Javier Suárez fue la gran figura este miércoles en la Liga de Campeones 🏆, al marcar doblete frente al PSG y darle la victoria al Sporting Lisboa 🇵🇹👏.



El delantero colombiano ya suma cuatro goles en la actual edición de la… pic.twitter.com/EGlPA7YPri — Gol Caracol (@GolCaracol) January 20, 2026

"Respetamos a un gran equipo, tanto colectiva como individualmente. Supimos sufrir en la primera parte, jugando más atrás; a veces parecía que nos faltaba oxígeno, y si hubiéramos tenido a Trincão en un muy buen momento, podríamos haber creado peligro, porque tuvo muchas ocasiones. El PSG estuvo muy fuerte en transición y al reaccionar a las pérdidas de posesión, muy intenso, y nos costó conectar y obligar al PSG a retroceder y crear peligro", resumió Borgues la destacada victoria de Sporting, este martes en Champions.

"Ya en la segunda parte, mejoramos, nos volvimos más atrevidos, más audaces; los cambios nos ayudaron a ir más al ataque, y crecimos y creímos, con algo de suerte, pero la suerte forma parte de nuestra audacia contra un gran equipo", complementó el DT.