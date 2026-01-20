Síguenos en:
Gol Caracol  / Luto en el fútbol europeo; falleció un exjugador de Real Madrid y Barcelona

Luto en el fútbol europeo; falleció un exjugador de Real Madrid y Barcelona

"Seguro que nos acordaremos de tu inmensa figura en este deporte", con este mensaje despidieron al exjugador que pasó por Real Madrid, Barcelona y otros clubes.

Por: EFE
Actualizado: 20 de ene, 2026
Imagen de referencia de las banderas con escudos de Barcelona y Real Madrid
AFP

