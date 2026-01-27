Luisa Agudelo dio el salto al fútbol internacional; ya fue anunciada por su nuevo equipo

Hace un par de minutos, Luisa Agudelo recibió importante noticia que cambiará por completo su carrera profesional. Y es que, con la mira puesta en lo que será este 2026, a la joven arquera colombiana ya la esperan en tierras extranjeras para iniciar nuevos desafíos.

A través de sus redes sociales, el nuevo equipo de la golera ‘cafetera’ ya hizo el anuncio; incluso, con mensaje de bienvenida y todo.

“San Diego Wave FC anunció hoy la adquisición de la portera colombiana Luisa Agudelo, procedente del Deportivo Cali Femenino. Agudelo ocupará un puesto en la plantilla internacional y se une al Club con un contrato de tres años, hasta 2028, a la espera de recibir su visa P1 y su Certificado de Transferencia Internacional”, indicó el comunicado del cuadro estadounidense.

Y es que, ya con la mayoría de edad cumplida, Luisa Agudelo cuenta con todos los requisitos para poder fichar por un club en el exterior; misma razón que llamó la atención de su nuevo club, en donde le hicieron seguimiento desde hace un tiempo, hasta lograr descubrir todas sus cualidades bajo los tres palos.



“Luisa es una joven portera excepcional que ya ha demostrado su capacidad para jugar en competiciones de campeonato. Con tan solo 18 años, aporta aplomo, calidad, técnica y proyección internacional; su experiencia supera ampliamente su edad, nosotros creemos que su perfil y mentalidad se alinean perfectamente con cómo queremos construir esta plantilla, tanto ahora como en el futuro”, afirmó Camille Ashton, quien es la directora deportiva y gerente general de San Diego Wave FC.



¿Qué dijo Luisa Agudelo, en su llegada a San Diego Wave FC?

La golera colombiana, quien ya fue anunciada por su nuevo equipo; también otorgó sus primeras declaraciones, dejando claro que este reto la motiva a seguir creciendo y pensando de cara al futuro.

Luisa Agudelo, arquera de Deportivo Cali, en un partido de la Copa Libertadores femenina 2025 AFP

“Estoy muy emocionada de estar aquí y dar este siguiente paso con San Diego Wave FC. Desde mis primeras conversaciones con el club, la ambición, el profesionalismo y las expectativas de competir al máximo nivel quedaron claros. Este es el entorno ideal para seguir creciendo mientras compito por campeonatos. Estoy orgullosa de estar aquí y listo para darlo todo por este equipo”, sentenció Agudelo.

Cabe destacar que, por su parte, el Cali femenino le dejó emotivo mensaje a la joven arquera, que ahora iniciará una nueva etapa en su carrera profesional: “Gracias por cada atajada, cada título y cada momento vivido. Luisa Agudelo, esta siempre será tu casa; te vas a cumplir un sueño, pero dejas una huella eterna en nuestra historia ¡Éxitos en este nuevo reto!”.