Imperdible reacción de Gianni Infantino por el partido de Selección Colombia con Portugal

La cara del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, cuando le preguntaron por el partido entre la Selección Colombia y Portugal, en fase de grupos del Mundial 2026, dio de qué hablar. Su reacción fue de mover la cabeza hacia atrás y decir "uf", acompañado del siguiente mensaje: "todos en Colombia y el mundo quieren ir a ese juego", respondió ante una pregunta de la periodista, Marina Granziera.

Lo que podría ser el reencuentro de Cristiano Ronaldo con James Rodríguez, en Miami, y el duelo entre dos de las mejores selecciones de la actualidad, disparó la solicitud de la boletería. "Como 30 millones de personas quieren ir a ese compromiso. Es algo espectacular, increíble y lo vamos a disfrutar", añadió el mandatario del máximo ente rector del fútbol mundial en la entrevista con 'Gol Caracol'.

El Mundial es una fiesta futbolera que, sin siquiera haber empezado, ha dejado unas cifras que emocionan a la FIFA. "Las demandas que tenemos para las entradas son tremendas, más de 500 millones para todos los partidos, que son más de 100, además 16 ciudades anfitrionas, 48 países, en fin. El mundo se va a parar durante lo que dure el Mundial", puntualizó en la corta charla Gianni Infanito.

Dicen que la vida es eso que transcurre entre Mundial y Mundial, y la cuenta regresiva no se detiene. Falta poco para que en la memoria se marque un nuevo capítulo. Y es que el balón rodará el 11 de junio, a las 2:00 de la tarde (hora de Colombia), con el encuentro entre México, uno de los países anfitriones, y Sudáfrica, en el estadio Azteca, en Ciudad de México, por la fecha 1 del grupo A.



Recordemos que la Selección Colombia quedó en el grupo K, junto a Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje entre Jamaica, Nueva Caledonia y República Democrática del Congo. Justamente, el debut de la 'tricolor' está programado para el 17 de junio, a las 9:00 de la noche, frente a los uzbekos. Eso sí, antes de ello, en marzo, jugará dos duelos preparatorios, con Francia y Croacia.



