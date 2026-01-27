¿Temor en Bolivia? Viejo “problema” amenaza con dejarla afuera del Mundial 2026

Bolivia sueña con ir al Mundial 2026 gracias al tiquete para disputar el repechaje intercontinental que consiguió en la Eliminatoria Sudamericana, en la que terminó en el séptimo lugar, por encima de Venezuela, Perú y Chile.

Sin embargo, la repesca no será fácil si se tiene en cuenta que la escuadra andina inicialmente deberá enfrentar a Surinam y luego, si gana, a Irak para conseguir el añorado cupo.

Esa fase se llevará a cabo durante la última semana de marzo en partidos de eliminación directa en Monterrey, México, y el equipo triunfador de la misma integrará el grupo I de la Copa del Mundo, en el que están Francia, Senegal y Noruega.

Y aunque Bolivia aparece como un equipo que puede dar pelea, un viejo inconveniente podría tirar sus planes al piso.



Los suramericanos, ubicados actualmente en el puesto 78 del ‘ranking’ FIFA, son favoritos para superar el 26 de marzo a Surinam, que ocupa la casilla 141 del escalafón, pero las complicaciones serían mayores el 31 del mismo mes contra Irak, que está en el escaño 72 de la clasificación.

Publicidad

En consecuencia, desde el corazón de los Andes se encienden las alarmas debido a preocupaciones y se teme con no llegar al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá.



Viejo problema amenaza a Bolivia con dejarla sin Mundial 2026

El llamado de atención fue hecho por 'Diez', separata deportiva del diario El Deber, medio de Santa Cruz de la Sierra que reaccionó luego de la derrota boliviana 0-1 como local frente a México en amistoso de preparación.

De acuerdo con el medio, la falta de efectividad ofensiva es una complicación de tiempo atrás que puede condenar al cuadro andino.

Publicidad

“No hay gol. La selección boliviana arrastra desde hace meses un problema que se repite partido tras partido: la falta de definición. A la Verde le cuesta concretar”, señaló el impreso.

Y detalló: “En sus últimos 7 encuentros, Bolivia apenas marcó 2 goles, un registro que preocupa”.

Por último, el texto remarcó que no se ve una posible solución: “El equipo no tiene un ‘9’ titular definido; el técnico Óscar Villegas ha probado con varias alternativas y no encuentra la fórmula".

Bajo este panorama, a la escuadra verde solo le quedan 2 meses para encontrar un artillero que pueda resover sus dificultades.

