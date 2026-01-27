Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / ¿Temor en Bolivia? Viejo “problema” amenaza con dejarla afuera del Mundial 2026

¿Temor en Bolivia? Viejo “problema” amenaza con dejarla afuera del Mundial 2026

La escuadra andina no asiste a una Copa del Mundo desde el campeonato de Estados Unidos 1994 y su posible regreso a la cita orbital no luce muy claro.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 27 de ene, 2026
Comparta en:
Selección Bolivia, con problemas de gol antes del repechaje para el Mundial 2026; hay preocupación.jpg
Bolivia perdió 0-1 de local con México en duelo de fogueo y hace encender las alarmas.
Foto: FBF.

Publicidad

Publicidad

Publicidad