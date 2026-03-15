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Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación general de la París Niza 2026, tras la etapa 8: Daniel Felipe Martínez, subcampeón

Clasificación general de la París Niza 2026, tras la etapa 8: Daniel Felipe Martínez, subcampeón

Este domingo, el colombiano Daniel Martínez (Red Bull BORA Hansgrohe) sufrió un poco, pero logró quedarse con la segunda plaza de la París Niza 2026. Jonas Vingegaard, campeón.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 15 de mar, 2026
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Daniel Martínez, ciclista colombiano.
Daniel Martínez, ciclista colombiano.
Getty Images.

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