Clasificación general de la París Niza 2026, tras la etapa 8: Daniel Felipe Martínez, subcampeón

Este domingo, la etapa 8 de la París Niza 2026 tuvo su salida y llegada en la ciudad costera de Nice con un recorrido de 130 kilómetros que tuvo tres puertos de montaña. El ganador fue el francés Lenny Martínez (Bahrain Victorious), quien le ganó en velocidad al danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) que se coronó campeón de la carrera. Por su parte, el colombiano Daniel Felipe Martínez (Red Bull BORA hansgrohe) tuvo una caída, pero aguantó y fue subcampeón.

Los corredores tomaron la salida en Nice y las ofensivas se formaron de inmediato con un grupo conformado por Van den Bossche Fabio, Thomas Benjamin, Blume Levy William y Rutsch Jonas. Poco a poco sacaron réditos y pasaron de 10 segundos a un minuto.

A 88 km, el pelotón se apuró y les dio cacería, pero casi al instante se creo un nuevo ataque. Esta vez fueron Jefferson Alveiro, Paret-Peintre Valentin, Van den Bossche Fabio y Prodhomme Nicolas.

Peintre no quería compañía, se marchó en solitario y se quedó con los premios de montaña ubicados en Col de la Porte y Côte de Chateauneuf-Villevieille. La aventura del francés culminó a 24 km gracias a la aceleración del lote y un sorpresivo ataque de Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), quien se llevó a su rueda a Lenny Martínez (Bahrain Victorious).



Ambos trabajaron en conjunto en los últimos kilómetros. Martínez cruzó primero en el esprint intermedio en Les Cappans y luego se quedó con el triunfo al imponerse a pura velocidad sobre el danés.

Publicidad

El colombiano Daniel Felipe Martínez cedió 51 segundos, tras sufrir una caída, pero logró sostener la segunda casilla de la general (a 4:23), respecto al alemán Georg Steinhauser que completó el podio a 6:07 de Vingegaard.

Lenny Martínez (Bahrain Victorious), ganador de la etapa 8 de la Parí Niza 2026. Getty Images.

Clasificación general de la París Niza 2026, tras la etapa 8

1. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) - 25h 25' 11''

2. Daniel Felipe Martínez (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 4' 23''

3. Georg Steinhauser (EF Education - EasyPost) - a 6' 07''

4. Kévin Vauquelin (INEOS Grenadiers) - a 6' 24''

5. Lenny Martinez (Bahrain - Victorious) - a 7' 31''

6. Marc Soler (UAE Team Emirates - XRG) - a 9' 09''

7. Ion Izagirre (Cofidis) - a 9' 19''

8. Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team) - a 10' 23''

9. Alex Baudin (EF Education - EasyPost) - a 10' 33''

10. Harold Tejada (XDS Astana Team) - a 11' 40''