Reconocido equipo de Colombia cambia de ciudad para cuadrangulares; estadio está que se cae

El fútbol profesional colombiano suele atravesar varios inconvenientes por la poca cantidad de escenarios, ya que, en promedio, cada ciudad cuenta con un estadio adecuado para albergar los partidos.

Esto hace que cuando el inmueble está ocupado con conciertos o eventos culturales, o no se puede utilizar, el club que lo usa con frecuencia deba trasladarse a otra región.

La problemática se vive en primera y segunda división y tiene a varias escuadras como nómadas en la actualidad, como Boyacá Chicó, que no pudo recibir al América en Tunja debido presentaciones musicales en el estadio La Independencia.

Pero ese no es el único caso, pues hay uno todavía más grave que obligó al cambio de ciudad al conjunto local.



Atlético Huila se va de Neiva; estadio está que se cae

El cuadro opita anunció que no podrá seguir utilizando el Guillermo Plazas Alcid, donde solía recibir a sus rivales, por inminente riesgo de colapso de la infraestructura, lo que en principio hizo que se jugara a puerta cerrada, pero ahora el riesgo es para jugadores, árbitros y demás porque los vestuarios no ofrecen garantías.

Así lo informó el cuadro huilense en comunicado oficial:

“De acuerdo con la evaluación técnica presentada por la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales se recomienda una intervención estructural profunda o, en su defecto, la demolición total de las tribunas, dada la gravedad de las deficiencias detectadas y el riesgo que estas representan para la seguridad de los asistentes, jugadores y demás actores del espectáculo deportivo. En consecuencia, y conforme a las disposiciones de la Dimayor, el Estadio Guillermo Plazas Alcid queda oficialmente inhabilitado para albergar partidos oficiales del Fútbol Profesional Colombiano hasta tanto no se ejecuten las adecuaciones exigidas por la normativa vigente”.

En consecuencia, el elenco ‘opita’, que clasificó a los cuadrangulares de la B, anunció que será local en Ibagué frente a Jaguares de Córdoba, su primer adversario de la fase semifinal del campeonato.

El duelo se escenificará en el estadio Manuel Murillo Toro, casa del Deportes Tolima, que dio su aval para el uso compartido del recinto.

En ese sentido, la primera jornada de los cuadrangulares de la B se disputará así:

⦁ Grupo A, viernes 31 de octubre

4:00 p. m. - Huila vs Jaguares (Ibagué)

7:30 p. m. – Internacional vs. Cúcuta (Palmira)

⦁ Grupo B, sábado 1 de noviembre

2:00 p. m. – Real Cundinamarca vs. Cúcuta (Bogotá, Techo)

4:05 p. m. – Real Cartagena vs. Boca Juniors Cali (Cartagena)

