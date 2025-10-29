Pereira, cada vez, toca más fondo: el técnico Rafael Dudamel no va más y figuras saldrían corriendo

"El Deportivo Pereira F.C. S.A. informa a los medios de comunicación, a nuestra hinchada y al público en general que, a partir de la fecha, el señor Rafael Edgar Dudamel Ochoa dejará de ser el director técnico del equipo profesional", con este mensaje que publicó en sus redes sociales oficiales, el conjunto 'matecaña' entregó una noticia que se veía venir por la crisis que viven.

En el comunicado, la institución añadió que "queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento al profesor Dudamel y a su cuerpo técnico por su entrega, dedicación y compromiso con el club durante su tiempo al mando del equipo. Agradecemos su aporte y le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos". Recordemos que la situación económica no es la mejor.

De hecho, la falta de pagos generó que los jugadores del equipo principal entraran en paro. Por eso, apelaron a futbolistas Sub-20 para partidos de la Liga BetPlay II-2025. Así lo hicieron frente a Águilas Doradas, en el estadio Hernán Ramírez Villegas, y cayeron goleados por 1-5. De igual manera, usaron la misma nómina con Deportivo Pasto y perdieron 4-0, en condición de visitante.

Jugadores del Deportivo Pereira en un partido de la Liga BetPlay II-2025 Twitter del Deportivo Pereira

Como si fuera poco, el tema podría empeorar. Según rumores, a la salida de Rafael Dudamel, se podrían sumar importantes figuras del Deportivo Pereira. Juan David Ríos, Yesus Cabrera, Samy Merheg y Yúber Quiñones también dirían 'adiós' al equipo. Eso sí, respecto al caso de estos jugadores, no hay nada oficial y ninguna de las partes se ha pronunciado, guardando silencio.

Publicidad

Los próximos juegos del equipo 'matecaña' son con Independiente Medellín, el próximo sábado 1 de noviembre, a las 6:10 p.m., en la ciudad pereirana, por la fecha 19 de la Liga BetPlay II-2025. Para cerrar el 'todos contra todos', Pereira visita a La Equidad, en el estadio Metropolitano de Techo, en Bogotá, sin día y hora por confirmar, por la jornada número 20 del certamen local.