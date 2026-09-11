Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
JUAN GUILLERMO CUADRADO
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS LEAGUE
FUTBOL COLOMBIANO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / James Rodríguez: "Atlético Nacional es como un Real Madrid niño, un club grande y único"

James Rodríguez: "Atlético Nacional es como un Real Madrid niño, un club grande y único"

En medio de su presentación como nuevo jugador del 'verdolaga', James Rodríguez habló de la institución, reveló sus objetivos y se mostró agradecido con los hinchas.

Por: AFP
Actualizado: 11 de sept, 2026
Comparta en:
James Rodriguez en entrenamiento
James Rodriguez en entrenamiento
Foto: @nacionaloficial

El mediocampista colombiano James Rodríguez dijo este viernes que sueña con ganar la Copa Libertadores con su nuevo club, Atlético Nacional de Medellín, para ampliar un palmarés que incluye dos Champions Leagues conquistadas con el Real Madrid.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

El capitán de la selección de Colombia, de 35 años, fue anunciado sorpresivamente el jueves como jugador del cuadro Verdolaga, el equipo más laureado del país con 18 ligas ganadas y dos Libertadores (1989 y 2016).

James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado, referentes de la Selección Colombia en los últimos años
Fútbol Colombiano

"James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado son ejemplo de carreras brillantes y liderazgo"

Últimas noticias

Trofeo que se le entregará al campeón de la Liga BetPlay I-2026
Fútbol Colombiano

Estos son los partidos de este fin de semana de la Liga Betplay II 2026; en dónde ver en VIVO por TV

Jackson Martínez, nuevo jugador del Medellín
Fútbol Colombiano

Medellín no se dejó 'echar tierra' y anunció regreso de Jackson Martínez, que acompañará a Quintero

"Los sueños es poder ganar todo: copas, ligas, esa Copa que está acá al lado mío", dijo el creativo durante su presentación, a las afueras de Medellín, en referencia a un trofeo del principal torneo de clubes de América.

Publicidad

"Ya pude ganar Champions League, dos, si gano esta es otro sueño más. Hay que mirar es lo que está mucho más cerca, que es liga y también copa (local), así que vamos a ir por absolutamente todo", agregó.

"No soy mucho de ver redes, pero, dentro de lo poco que he visto, gracias a la hinchada por el cariño. Este club es grande, único y, para mí, es como un Real Madrid niño. Esta camiseta tiene peso y eso me gusta porque ya he jugado en clubes grandes. Tienes que rendir hasta en un entrenamiento, entonces estoy listo para lo que viene", puntualizó.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Nacional no está clasificado a la Libertadores 2027, aunque confeccionó una nómina competitiva que le permite aspirar con realismo a cumplir ese propósito.

Publicidad

Con su inesperado regreso a su país, donde no jugaba desde 2007 con el Envigado, el talentoso zurdo protagonizó la contratación más despampanante de los últimos años en el fútbol de Colombia.

James Rodríguez, mediocampista de Nacional
James Rodríguez, mediocampista de Nacional
Foto: @nacionaloficial en X

Rodríguez puso fin de esta manera al interrogante sobre el futuro de su carrera, lastrada en los últimos años por numerosas lesiones y encontronazos con los técnicos de sus equipos.

Firmó contrato hasta junio próximo.

"Ojalá que esto sea un sueño lindo. Mucha gente pensará que yo vengo aquí a estar tranquilo, yo no vengo a estar tranquilo, yo quiero ganar, yo quiero jugar si estoy bien, quiero entrenarme siempre hasta el último minuto", sostuvo.

Publicidad

El mediocampista creativo estaba sin club desde que dejó al Minnesota United en julio, tras su decepcionante participación con Colombia en el Mundial.

Tras codearse con los mejores en el Real Madrid y Bayern Munich, el cuadro de la MLS fue su octavo conjunto en apenas seis años.

Publicidad

"Desde hace mucho tiempo un club no me hacía sentir esto", apuntó el 10. "Esta camiseta tiene peso, pesa mucho, y a mí me gusta sentir eso. Ya he jugado en clubes grandes, sé lo que es estar en clubes grandes, tienes que rendir hasta en los entrenamientos. Estoy listo para lo que viene".

Rodríguez debutaría en los "próximos partidos" de su nuevo club, según el entrenador Lucas González.

James Rodriguez en su primer entrenamiento en Guarne
Fútbol Colombiano

Hay James Rodríguez para rato; ¿hasta cuándo tiene contrato con Atlético Nacional?

James Rodríguez, en entrenamiento
Fútbol Colombiano

James Rodríguez explicó por qué eligió a Atlético Nacional; "hace mucho no sentía esto"

James Rodríguez, mediocampista colombiano, en su presentación como nuevo jugador de Atlético Nacional
Fútbol Colombiano

James Rodríguez: "Lo de Junior es pasado; la camiseta de Nacional es la que más pesa, ya está"

Relacionados

James Rodríguez

Atlético Nacional

Liga BetPlay

Publicidad

Publicidad

Publicidad