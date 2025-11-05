Malas noticias para Muñoz y Lerma; el Crystal Palace recibió fuerte acusación de federación inglesa

La federación inglesa (FA, por sus siglas en inglés) ha acusado al Crystal Palace de mala conducta después de que los aficionados exhibieran una pancarta que representaba al propietario del Nottingham Forest, Evangelos Marinakis, sosteniendo un arma en la cabeza del centrocampista Morgan Gibbs-White.

En la pancarta, desplegada durante el empate de la Premier League en Selhurst Park el 27 de agosto, se podía leer: "El señor Marinakis no está involucrado en chantaje, amaño de partidos, tráfico de drogas ni corrupción", y se le veía apuntando con un arma a la cabeza del atacante inglés y sosteniendo varios maletines llenos de dinero.

La FA acusa al Palace de no garantizar que sus seguidores se comportaran de manera adecuada, evitando acciones ofensivas, provocativas o abusivas, y la entidad, tiene hasta el martes para responder a la imputación.

Aunque la pancarta no se menciona específicamente como motivo de la imputación, existen normas estrictas sobre mensajes difamatorios, políticos u ofensivos.

Acción de juego del partido entre Crystal Palace y Nottingham Forest

Gibbs-White estuvo cerca de abandonar el Forest este verano tras el interés del Tottenham, que parecía dispuesto a pagar su cláusula de rescisión de 60 millones de libras (68 millones de euros); sin embargo, firmó la renovación hasta 2028.

El partido fue el primero entre ambos equipos desde que el conjunto londinense fue relegado de la Liga Europa a la Liga Conferencia por incumplir las normas de propiedad múltiple de la UEFA, siendo el Forest quien ocupó su lugar en la competición.



¿Cuándo es el próximo partido del Crystal Palace?

El siguiente juego de 'las águilas' será este jueves 6 de noviembre a las 3:00 p.m. (hora de Colombia) contra el AZ Alkmaar de Países Bajos, en un encuentro correspondiente a la tercera fecha de la fase de liga de la Conference League. En este torneo, el Palace se ubica en la posición 16 con tres puntos, producto de una victoria y una derrota.