Gol Caracol  / "Se convirtió en Messi", en Inglaterra no paran de hablar del golazo de Micky van de Ven

"Se convirtió en Messi", en Inglaterra no paran de hablar del golazo de Micky van de Ven

Micky van de Ven marcó un verdadero golazo en el triunfo 4-0 del Tottenham sobre Copenhague en la Champions League y no ha parado de recibir elogios.

Por: EFE
Actualizado: 5 de nov, 2025
Micky van de Ven, jugador del Tottenham.
Micky van de Ven, jugador del Tottenham.
AFP

