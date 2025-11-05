"Se convirtió en Messi", en Inglaterra no paran de hablar del golazo de Micky van de Ven

Thomas Frank, técnico del Tottenham, bromeó tras la goleada de su equipo por 4-0 al Copenhague al asegurar que "parecía que Lionel Messi se había convertido en Micky van de Ven", después de que el neerlandés firmara uno de los goles más espectaculares de la Champions League.

"Parece que Lionel Messi se convirtió en Micky van de Ven corriendo desde su propia portería hasta el otro extremo para marcar", dijo Frank tras el encuentro, en el que el Tottenham mantuvo su condición de invicto en el torneo europeo con dos victorias y dos empates en cuatro jornadas.

Micky van de Ven, jugador del Tottenham. AFP

En la segunda mitad, con los 'Spurs' ganando 2-0 y con un jugador menos por la expulsión de Brennan Johnson, el defensa arrancó desde el borde de su propia área y recorrió todo el campo superando hasta a cinco rivales antes de batir al portero Dominik Kotarski con una definición precisa que desató la locura en el estadio.

"Empecé a conducir el balón y pensé: veremos si me alcanzan y no lo hicieron. Me sentí bien e increíblemente rápido, como si pudiera seguir corriendo", explicó el jugador tras el duelo.

El central neerlandés, fichado en agosto de 2023 procedente del Wolfsburgo por 34 millones de libras, suma seis goles esta temporada —tres en la Premier League, dos en la Liga de Campeones y uno en la Supercopa de Europa—, y es el máximo goleador del equipo tanto en la competición europea como en la liga inglesa, empatado con Richarlison.

El tanto ha sido calificado por muchos como uno de los mejores de la temporada: "Es uno de los mejores goles que verás en tu vida”, afirmó el exinternacional inglés Owen Hargreaves.

La jugada recordó al gol que marcó Son Heung-min cuando jugaba en el Tottenham, ante el Burnley en 2019, también en el mismo estadio, y que le valió el premio Puskás en 2020.



Así fue el golazo de Micky van de Ven: