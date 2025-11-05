Luis Díaz y su mensaje tras la lesión de Hakimi en PSG vs. Bayern; "un rápido regreso para él"

Este miércoles y después de la tormenta que se ha armado en Europa por su fuerte entrada a Achraf Hakimi, defensor marroquí y figura de PSG; Luis Díaz apareció en las redes sociales para dejar un mensaje.

El número '14' del elenco bávaro sostuvo que fue un partido de sensaciones encontradas, enviándole un mensaje de aliento a su colega del equipo francés.

"Fue una noche llena de emociones. El fútbol siempre nos recuerda que en 90 minutos, cualquier cosa puede pasar lo mejor y lo peor. Estaba triste por no terminar el partido con mis compañeros, pero orgulloso de su increíble esfuerzo. Deseando a Hakimi un rápido regreso al campo", esas fueron las palabras que escribió el extremo guajiro en su perfil personal de Instagram.

En las últimas horas medios franceses y también de Marruecos han criticado al colombiano por la dura falta en contra de Hakimi. La infracción del exLiverpool no la bajan de "brutal, peligrosa y horrible".

¿Qué pasó con Luis Díaz en PSG vs. Bayern?

Y un protagonista individual, un Luis Díaz que marcó los dos goles del gigante bávaro, al que dejó con en inferioridad numérica para toda la segunda parte tras haber visto una roja al filo del descanso tras una escalofriante entrada sobre el lateral marroquí Hakimi.

'Lucho' abrió el marcador en el minuto 4 al cazar en el corazón del área un rechace del arquero local Luchas Chevalier y enviar el balón al fondo de las redes tras tocar en Marquinhos.

El central brasileño estuvo en el origen del segundo gol de Luis Díaz. El capitán parisino perdió inexplicablemente un balón en las inmediaciones del área y el extremo de Barrancas no perdonó con un disparo ajustado a la derecha del arquero francés (32').

Luis Díaz celebra gol con Aleksandar Pavlovic del Bayern Múnich - Foto: Bayern Múnich Oficial

El 26 de noviembre, el Bayern visitará a los Gunners en un duelo en la cumbre, mientras que el PSG recibirá al Tottenham.

"Se que el ganador de la Champions League no se decide ahora, de otro modo el PSG no hubiera ganado la pasada temporada", afirmó el DT del Bayern Vincent Kompany. "Pero ahora se trata sólo de pasar a la siguiente ronda y eran tres puntos muy importantes".

Un escalón por debajo en la tabla aparecen el Real Madrid (5º) y el Liverpool (6º) luego de la victoria de los 'Reds' en Anfield ante el 15 veces campeón de la competición.



Así fue la falta de Luis Díaz a Hakimi en PSG vs. Bayern Múnich:

¡QUÉ PRIMER TIEMPO DE LUCHO DÍAZ! ¡DOBLETE Y ROJA POR UN PATADÓN SOBRE HAKIMI! El colombiano se fue expulsado por esta falta en el PSG vs. Bayern Munich. ¿Qué te pareció?



