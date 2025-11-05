'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, en alerta en Betis con su DT; "nadie sabe lo que va a pasar"

El entrenador del Real Betis, el chileno Manuel Pellegrini, ha manifestado este miércoles 5 de noviembre en rueda de prensa que "nadie sabe lo que va a pasar" con su futuro profesional, ya que no desea "tocar en este momento el tema" de su posible asunción del cargo de seleccionador chileno. Recordemos que en los 'verdiblancos' militan los colombianos Juan Camilo 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa.

"Estamos centrados en el partido de mañana (jueves) con el Olympique Lyon. Estamos ahora en el Betis, acabo contrato en junio y veremos el momento adecuado para tratar el camino a seguir, tanto del club como el mío. Veremos si podemos definir el futuro lo antes posible. Es algo que no depende solamente de mí", ha añadido Pellegrini.

Real Betis, equipo español en el que figuran dos colombianos Foto: X/@RealBetis

El técnico santiaguino tildó de "competición importante" una Europa League en la que ha "sacado 5 puntos en los 3 primeros partidos", por lo que debe "sumar mañana tres como local" ante el Olympique Lyon para "estar entre los ocho primeros", aunque advirtió de la "dificultad" de superar a un rival que "ha ganado todo en Europa, aunque quizás haya pegado un bajón en los últimos partidos".

Pellegrini resaltó la importancia de pasar ronda sin más porque considera "que acá los dos equipos pueden ganar o perder y no por ello dejar de ser candidatos en mayo", así que "lo importante es buscar el objetivo de la clasificación" y también "ganar para demostrar" sus aspiraciones en el torneo.

El preparador bético, que insinuó que podría dar descanso mañana (jueves) al centrocampista marroquí Sofyan Amrabat, anunció que su arquero titular, Pau López, "va a estar al menos un mes fuera de las canchas", por lo que sólo contará con "dos porteros profesionales y" el jugador del filial Manu Sánchez, un arquero "con mucha proyección" que subirá a entrenar a sus órdenes en el primer equipo.



¿A qué hora es Betis vs. Olympique Lyon?

El balón rodará en el Estadio La Cartuja este jueves 6 de noviembre en horario de las 3:00 de la tarde, de Colombia. Betis ha sumado cinco puntos en tres jornadas disputadas en la fase de liguilla de la Europa League, ocupando el puesto 16. Muy diferente es el presente del Olympique Lyon, tercero con nueve puntos; puntaje perfecto hasta el momento.