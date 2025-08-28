Malas noticias para Nelson Deossa y el 'Cucho' Hernández en Real Betis; ya hay sanciones

El Betis, de Nelson Deossa y Juan Camilo Hernández, no podrá vender entradas a sus aficionados para el primer partido a domicilio de la Liga Europa, según le ha comunicado este jueves la UEFA, cuyo comité de Apelación ratifica la sanción impuesta al club por los incidentes de público acaecidos en el estadio Artemio Franchi del Fiorentina italiano el pasado mayo.

"La UEFA ha comunicado al Real Betis Balompié la confirmación de la sanción que le impuso el comité de Control, Ética y Disciplina (CEDB) por los incidentes de público acaecidos en la grada visitante del Artemio Franchi durante el partido de vuelta de las semifinales de la UEFA Conference League frente a la ACF Fiorentina disputado el pasado mes de mayo", señala el club verdiblanco en un comunicado.

"En concreto, el CEDB multó al Real Betis Balompié con 30.000 euros y le prohibió la venta de entradas a su afición para el próximo partido de competición europea por el encendido de petardos, lanzamiento de objetos y actos vandálicos. La ACF Fiorentina, por su parte, fue sancionada inicialmente con el cierre parcial de su estadio durante dos partidos", añade el escrito.

Pese al recurso presentado por el club para evitar el castigo a sus aficionados, la UEFA ha ratificado la sanción unas horas antes del sorteo de la fase liga de la Liga Europa, que se celebra el viernes a partir de las 13.00 horas en Mónaco.

"Los servicios jurídicos valorarán si hay base legal para presentar un nuevo recurso pero a día de hoy el Club no podrá habilitar la venta de entradas a sus aficionados en el primer desplazamiento europeo de la temporada", precisa el Betis.

De esta manera, tanto Nelson Deossa como el 'Cucho' Hernández no podrán contar con todo el apoyo de su público en la primera salida internacional, por la Europa League.

Sin embargo, para las siguientes jornadas del certamen continental, se espera que ambos colombianos puedan contar con todo el apoyo de la afición del Betis, tanto en casa como fuera de ella.