Tensión en el vestuario del Fenerbahce; Jhon Durán y José Mourinho, los protagonistas

No cesa la controversia en torno al delantero colombiano Jhon Jáder Durán, quien atraviesa un momento difícil en el fútbol turco. El atacante de 22 años se encuentra en el centro de las críticas luego de la eliminación del Fenerbahce en los playoffs de la Champions League a manos del Benfica de Richard Ríos, lo que dejó al conjunto de Estambul sin la posibilidad de disputar la fase de liga del torneo más prestigioso de Europa.

La prensa turca ha sido dura con el futbolista colombiano, cuestionando no solo su desempeño dentro del campo, sino también su comportamiento fuera de él. Varios medios han señalado que las actitudes del antioqueño no han sido las mejores, generando un ambiente de inconformidad tanto en la hinchada como en el entorno del club.

A lo anterior se suma un hecho determinante: Durán sufrió una lesión durante la serie frente al Benfica, lo que abrió un nuevo debate sobre su estado físico. El propio entrenador, José Mourinho, se refirió a la situación en la rueda de prensa posterior al partido, dejando declaraciones que rápidamente se convirtieron en tema de conversación en Turquía.

“Jhon no está en buenas condiciones físicas, tiene problemas y entrena menos. Talisca es un jugador con una personalidad diferente, juega mejor”, aseguró Mourinho, aludiendo a la diferencia entre el colombiano y uno de los referentes del equipo.



¿Jhon Durán molesto con José Mourinho?

Jhon Jáder Durán entró y hubo incidentes en el banco de suplentes.

Las palabras del técnico portugués no pasaron desapercibidas. Según el periodista turco Yağız Sabuncuoğlu, dichas declaraciones no habrían caído bien en el delantero colombiano, quien incluso mostró gestos de incomodidad tras el encuentro.

“Jhon Durán se mostró molesto por las declaraciones de José Mourinho sobre él tras el partido contra el Benfica”, explicó Sabuncuoğlu, agregando que el jugador esperaba mayor respaldo de su entrenador en un momento complicado de su carrera.

🗣️ Yağız Sabuncuoğlu: “Jhon Duran, Benfica maçı sonrası Jose Mourinho'nun kendisi ile ilgili yaptığı açıklamalardan rahatsız olmuş.” pic.twitter.com/Xue7C7OVKv — Taraftar Sports (@TaraftarSports_) August 28, 2025

Por otro lado, su lesión deja en suspenso su presencia en la Selección Colombia, que afrontará las fechas 17 y 18 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. La ‘tricolor’ recibirá a Bolivia el 4 de septiembre y visitará a Venezuela el 9, compromisos clave para cerrar la clasificación.



¿Cuándo vuelve Fenerbahce por la Superliga Turca?

Mientras se aclara el futuro de Durán y su evolución médica, el Fenerbahce deberá enfocarse en la competencia local. Por la cuarta fecha de la Superliga Turca, el conjunto dirigido por Mourinho visitará al Gençlerbirliği el próximo domingo 31 de agosto, en un duelo programado para las 11:00 a. m. (hora colombiana).