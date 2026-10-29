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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Marino Hinestroza, ni siendo figura tiene nada ganado en Vasco da Gama; se viene duelo con Flamengo

Marino Hinestroza, ni siendo figura tiene nada ganado en Vasco da Gama; se viene duelo con Flamengo

Pese a brillar con un doblete decisivo en la última jornada, Marino Hinestroza encara el clásico de este jueves contra Flamengo en el Nilton Santos con la exigencia de revalidar su gran momento.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 29 de oct, 2026
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Marino Hinestroza, extremo del Vasco da Gama.
Marino Hinestroza, extremo del Vasco da Gama.
Foto oficial de Vasco da Gama

Vasco da Gama completó su preparación con miras al crucial partido de este jueves 29 de octubre frente al Flamengo, por la jornada 33 del Brasileirao. El balón rodará a las 6:00 p.m. (hora de Colombia) en el Estadio Nilton Santos, recinto en el que la plantilla del 'gigante de la colina' ya trabajó a principio de semana para adaptarse al césped artificial. Marino Hinestroza fue noticia en la previa.

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Así las cosas, de cara al derbi contra 'fla', el técnico Pedro Emanuel ensayó variantes en la parte ofensiva que darían paso a nuevas figuras en el onceno titular. La principal novedad radicaría en la banda derecha. Tras firmar un doblete en el triunfo frente a Corinthians, Marino se perfila como titular en lugar de su compatriota Carlos Andrés Gómez, quien arrastra molestias en el pie izquierdo y descansaría pensando en las semifinales de la Copa de Brasil ante Palmeiras.

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Asimismo, en el trío de ataque se probó a Brenner en compañía de Colidio, dándole rotación a Bruno Duarte tras una seguidilla exigente de compromisos.

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Lo cierto es que el enfrentamiento contra Flamengo marcará el inicio de un reto particular para el 'gigante de la colina': tres partidos consecutivos sobre césped sintético. Luego del derbi, Vasco chocará el domingo ante Palmeiras en el Nubank Parque, por la ida de las semifinales de la Copa de Brasil, para después visitar a Athletico Paranaense en el Arena da Baixada.

Así formaría Vasco da Gama para el derbi contra Flamengo de este jueves: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia (Gabriel Pereira), Robert Renan, Cuiabano; Sosa, Thiago Mendes, Lescano; Marino Hinestroza (Andrés Gómez), Colidio y Brenner (Bruno Duarte).

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¿Cómo va Vasco da Gama en el Brasileirao?

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El triunfo 3-2 sobre Corinthians en la fecha anterior, le permitió al Vasco escalar a la casilla 13 del Brasileirao, sumando así 38 unidades —cuatro por encima de la zona de descenso que lidera Gremio—. Por ello, el clásico de este jueves frente a Flamengo se percibe en la interna como un duelo determinante para sostener la remontada en la tabla y alejarse de la parte baja.

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