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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Filtran el detalle con el que Álvaro Montero terminó de convencer a Boca Juniors para contratarlo

Filtran el detalle con el que Álvaro Montero terminó de convencer a Boca Juniors para contratarlo

Álvaro Montero no para de figurar en el arco de Boca Juniors, pero en las últimas horas se filtró cierta información de cómo fue que arribó al 'xeneize'. ¡Entérese acá!

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 29 de oct, 2026
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Álvaro Montero, arquero de Boca Juniors.
Álvaro Montero, arquero de Boca Juniors.
Foto: AFP

Mauricio 'Chicho' Serna reveló los pormenores de la conversación que sostuvo con Álvaro Montero antes de su vinculación a Boca Juniors. El histórico mediocampista recordó cómo un diálogo informal durante una concentración de la Selección Colombia terminó abriendo las puertas de La Bombonera para el guardameta guajiro.

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"Mi sueño es jugar en Boca", le confesó Montero al 'Chicho', tras encontrarse en la ciudad de Medellín. Serna reveló que, luego de ese charla, contactó al presidente del 'xeneize', Juan Román Riquelme, para transmitirle el deseo del golero y poner su nombre sobre la mesa.

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Así las cosas, Serna explicó más a detalle de cómo fue ese encuentro con el exguardameta de Millonarios y de la gestión para que éste se vistiera con los colores del 'azul y oro'.

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"Montero vino con la Selección (Colombia) a Medellín, me lo encontré y me dijo eso: 'mi sueño es jugar en Boca'. Hablé con el presidente y le dije: 'Si le sirve, ahí lo tiene'. Se lo comenté como un hincha más que ama al club. Le dije que creía de un arquero que está al nivel que exige el club", sostuvo el exmítico número '5' de Boca en charla con 'Radio Continental'.

Álvaro Montero y Leandro Paredes
Álvaro Montero y Leandro Paredes
Boca Juniors Oficial

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Por último, 'Chicho' Serna analizó el presente de Montero Perales en el 'xeneize', destacando la solvencia y la confianza que le ha brindado el oriundo de El Molino (La Guajira) al esquema del equipo en compromisos determinantes.

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"Álvaro le dio al hincha y a sus compañeros tranquilidad y paz, se está convirtiendo en un jugador gana partidos", terminó por indicar.

El rendimiento de Álvaro Montero en Boca

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El guajiro ha mostrado solvencia bajo los tres palos y ha logrado transmitir confianza y solidez defensiva tanto a la zaga como a la hinchada 'xeneize'.

Durante esta campaña de 2026, Montero Perales ha disputado un total de 24 partidos oficiales, siendo determinante para que Boca esté peleando en todos los frentes. El colombiano ha sido fundamental en la campaña de la Copa Sudamericana, destacándose en la dramática serie de semifinales frente a Vasco da Gama y en las llaves previas contra Sao Paulo y Recoleta FC.

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Ahora, Montero espera mantener esa regularidad en el superclásico contra River Plate, pactado para este domingo 1 de noviembre en La Bombonera.

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