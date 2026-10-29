Miguel Borja no para de hacer goles con las 'águilas' del América: así fue su tanto al Tijuana

Con un gol del colombiano Miguel Borja, el América empató 1-1 con el Tijuana este miércoles en el estadio Azteca en un partido pendiente de la séptima fecha del torneo Apertura 2026 del fútbol mexicano.

Las 'águilas' del América, del entrenador uruguayo Guillermo Almada, lideran la clasificación con 28 puntos, dos más que sus inmediatos perseguidores: Cruz Azul y Guadalajara.

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"Las estadísticas marcan 28 tiros contra cuatro, y generalmente cuando tienes 28 tiros tendrías que ganar el partido. La clave del empate fue la falta de precisión a la hora de definir", dijo Almada.

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La escuadra americanista acumuló su cuarto partido consecutivo sin ganar como local en el Azteca.



Miguel Borja, delantero colombiano de América de México, celebra un gol en la Liga MX AFP

Dirigidos por el también uruguayo Sebastián Abreu, los Xoloitzcuintles del Tijuana subieron a la séptima posición con 21 unidades.

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"No hemos conseguido nada, estamos séptimos, pero lo importante es que no tenemos que depender de otros resultados para clasificar, nos tenemos que preocupar por los nuestros", comentó Abreu.

Al minuto 12, el brasileño Elías Manoel adelantó 1-0 al Tijuana con un tiro raso desde los linderos del área que colocó en el ángulo inferior izquierdo.

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El delantero paulista hizo su cuarto gol para los Xoloitzcuintles en su primer torneo en el balompié mexicano.

Pero Borja consiguió el 1-1 para el América con un disparo de zurda dentro del área, al minuto 19. 'El Colibrí' lleva ya seis anotaciones con las Águilas.

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Tras una ausencia de cinco partidos por molestias físicas, reapareció Gilberto Mora, mediocampista juvenil de los Xolos. Ingresó de cambio al 57'.

Este torneo Apertura aún tiene un partido pendiente. El Querétaro y el Monterrey se enfrentarán el 14 de noviembre por la séptima jornada.

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El campeonato se reanudará el fin de semana con la decimoquinta jornada.

Vea acá el gol de Miguel Borja en América vs. Tijuana por la Liga MX:

🦅 GOL DEL AMÉRICA. GOL DE MIGUEL BORJA 💥



Que delantero tiene el Club América 😮‍💨 pic.twitter.com/NQTuPANute — Alee (@ImAleeJeje) October 29, 2026