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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Apareció Kevin Parra tras polémicas palabras; aclaró rumor, pidió disculpas y envió mensaje

Apareció Kevin Parra tras polémicas palabras; aclaró rumor, pidió disculpas y envió mensaje

El joven futbolista de Atlético Nacional, Kevin Parra, se reportó a través de sus redes sociales tras sus dichos a través de un en vivo en su cuenta de Tik Tok que causó revuelo.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 28 de oct, 2026
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Kevin Parra jugador de Nacional
Kevin Parra jugador de Nacional
@nacionaloficial

Kevin Parra no está en su mejor momento deportivo en Atlético Nacional, y de paso causó polémica por unas palabras que dio en una de sus redes sociales, y que se viralizaron y generaron que lo criticaron fuertemente en el ambiente del fútbol, incluida la hinchada del equipo 'verdolaga'.

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Y horas después de lo sucedido, el propio joven futbolista antioqueño se reportó en su cuenta de Instagram para dejar unas palabras de disculpa, aclarar un rumor de otra imagen que era falsa, y enviarle un mensaje a los aficionados del club que defiende actualmente.

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"Hola mi gente, pasaba por acá a ofrecerle mil disculpas, a toda la gente que quizás se sintió ofendida, a todos los estudiantes, creo que no fue la manera, ni la forma de transmitir el mensaje
Es de humano y hombre reconocer nuestros errores, hoy me toco a mí pasar por aquí a mandarles un mensaje, soy una persona que reconozco mis errores, humildemente me equivoqué", expresó Kevin Parra en su cuenta de Instagram.

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De paso, el mensaje del joven atacante a la hinchada de Atlético Nacional se basó en "también aclararles que en ningún momento que se vio de una imagen de Instagram no fui yo, saben el cariño y el amor que yo le tengo a esta hinchada y el respeto, todo se lo debo a este club. Les mando fuerte abrazo y que mi Dios me los bendiga".

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Cabe recordar que hace algunas horas, y en medio de las críticas, la no convocatoria frente a Independiente Medellín, Parra se conectó en un en vivo en su cuenta de Tik Tok y dijo lo siguiente: "Todos esos que tiran que yo no sé qué y que yo no sé cuánto es puro fracasado, papi. Puro que quiso luchar con este sueño y se rindió. ¿Dónde estuvieran pasando críticas? Les tocó dedicarse a estudiar a más de uno...".

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Adicional a eso, se comparó con Lamine Yamal, quien en el clásico del pasado sábado en el Camp Nou erró un gol insólito de frente al arco, algo parecido a lo que le pasó a él recientemente. "Miren el gol que se comió Yamal ahí. Eso nos pasa a los mejores", mencionó el antioqueño en dicho video que se viralizó en redes sociales.

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