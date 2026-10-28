Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-II, tras Internacional 3-1 Medellín

Este miércoles hubo dos partidos más de la fecha 5 de la Liga BetPlay 2026-II, dejando a Once Caldas e Internacional de Bogotá como ganadores de sus respectivos partidos frente a Alianza FC e Independiente Medellín.
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A primera hora el equipo del 'Blanco blanco' consiguió los tres puntos gracias a un solitario gol de Michael Barrios, para el 1-0 definitivo.
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Luego, el Medellín sigue en crisis y sumó su tercera derrota consecutiva en Liga BetPlay 2026-II, al caer 3-1 en su visita a Internacional de Bogotá, que pone en peligro su clasificación a cuadrangulares finales del campeonato colombiano.
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Tabla de posiciones Liga BetPlay 2026-II, tras Internacional 3-1 Medellín:
|1
|Atlético Nacional
|15
|10
|2
|3
|30
|13
|+17
|32
|2
|América de Cali
|15
|9
|4
|2
|29
|11
|+18
|31
|3
|Deportivo Cali
|16
|8
|6
|2
|24
|10
|+14
|30
|4
|Santa Fe
|15
|8
|4
|3
|23
|15
|+8
|28
|5
|Millonarios
|16
|8
|8
|2
|24
|14
|+10
|26
|6
|Atlético Bucaramanga
|15
|6
|7
|2
|23
|15
|+8
|25
|7
|Once Caldas
|17
|6
|6
|5
|21
|18
|+3
|24
|8
|Medellín
|16
|7
|2
|7
|23
|24
|-1
|23
|9
|Águilas Doradas
|16
|5
|7
|4
|21
|20
|+1
|22
|10
|Cúcuta Deportivo
|16
|6
|3
|7
|18
|24
|-6
|21
|11
|Deportes Tolima
|16
|5
|5
|6
|18
|19
|-1
|20
|12
|Internacional
|17
|4
|8
|5
|21
|23
|-2
|20
|13
|Alianza
|16
|5
|3
|8
|16
|27
|-11
|18
|14
|Llaneros
|16
|5
|2
|9
|16
|21
|-5
|17
|15
|Junior
|16
|3
|7
|6
|21
|24
|-3
|16
|16
|Boyacá Chicó
|16
|4
|4
|8
|13
|26
|-13
|16
|17
|Deportivo Pereira
|15
|2
|8
|5
|11
|19
|-8
|14
|18
|Jaguares de Córdoba
|15
|3
|4
|8
|17
|28
|-11
|13
|19
|Fortaleza
|15
|1
|8
|5
|16
|22
|-6
|12
|20
|Deportivo Pasto
|15
|3
|3
|9
|10
|22
|-12
|12