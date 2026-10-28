Síguenos en:
Tendencias:
HARRY KANE
LUIS DÍAZ
FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-II, tras Internacional 3-1 Medellín

Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-II, tras Internacional 3-1 Medellín

Este miércoles, en Bogotá, Independiente Medellín sufrió un nuevo golpe en la Liga BetPlay 2026-II, pensando en la clasificación a los cuadrangulares del fútbol colombiano.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 28 de oct, 2026
Comparta en:
Internacional de Bogotá vs Medellín
Internacional de Bogotá vs Medellín
Colprensa

Este miércoles hubo dos partidos más de la fecha 5 de la Liga BetPlay 2026-II, dejando a Once Caldas e Internacional de Bogotá como ganadores de sus respectivos partidos frente a Alianza FC e Independiente Medellín.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

A primera hora el equipo del 'Blanco blanco' consiguió los tres puntos gracias a un solitario gol de Michael Barrios, para el 1-0 definitivo.

Publicidad

Últimas noticias

Kevin Parra jugador de Nacional
Fútbol Colombiano

Apareció Kevin Parra tras polémicas palabras; aclaró rumor, pidió disculpas y envió mensaje

Once Caldas vs Alianza FC
Fútbol Colombiano

Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-II, tras Once Caldas 1-0 Alianza FC

Luego, el Medellín sigue en crisis y sumó su tercera derrota consecutiva en Liga BetPlay 2026-II, al caer 3-1 en su visita a Internacional de Bogotá, que pone en peligro su clasificación a cuadrangulares finales del campeonato colombiano.

Publicidad

Tabla de posiciones Liga BetPlay 2026-II, tras Internacional 3-1 Medellín:

1Atlético Nacional1510233013+1732
2América de Cali159422911+1831
3Deportivo Cali168622410+1430
4Santa Fe158432315+828
5Millonarios168822414+1026
6Atlético Bucaramanga156722315+825
7Once Caldas176652118+324
8Medellín167272324-123
9Águilas Doradas165742120+122
10Cúcuta Deportivo166371824-621
11Deportes Tolima165561819-120
12Internacional174852123-220
13Alianza165381627-1118
14Llaneros165291621-517
15Junior163762124-316
16Boyacá Chicó164481326-1316
17Deportivo Pereira152851119-814
18Jaguares de Córdoba153481728-1113
19Fortaleza151851622-612
20Deportivo Pasto153391022-1212
Relacionados

Internacional de Bogotá

Independiente Medellín

Liga BetPlay

Publicidad

Publicidad

Publicidad