Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-II, tras Internacional 3-1 Medellín

Este miércoles hubo dos partidos más de la fecha 5 de la Liga BetPlay 2026-II, dejando a Once Caldas e Internacional de Bogotá como ganadores de sus respectivos partidos frente a Alianza FC e Independiente Medellín.

A primera hora el equipo del 'Blanco blanco' consiguió los tres puntos gracias a un solitario gol de Michael Barrios, para el 1-0 definitivo.

Publicidad

Luego, el Medellín sigue en crisis y sumó su tercera derrota consecutiva en Liga BetPlay 2026-II, al caer 3-1 en su visita a Internacional de Bogotá, que pone en peligro su clasificación a cuadrangulares finales del campeonato colombiano.

Publicidad

Tabla de posiciones Liga BetPlay 2026-II, tras Internacional 3-1 Medellín: