El Betis perfila su once para enfrentar al Málaga; ¿'Cucho' Hernández estará disponible?

El delantero colombiano Juan Camilo 'Cucho' Hernández, lesionado, y el centrocampista uruguayo Facundo Bernal, sancionado, son las únicas ausencias con las que el entrenador el Betis, el chileno Manuel Pellegrini, prepara desde este jueves el partido del próximo sábado en La Cartuja ante el Málaga.

Tras la jornada copera suspendida por el accidente ferroviario en Urda (Toledo) en el que han muerto, hasta el momento, sesenta y nueve personas, el Betis regresó desde Madrid a Sevilla en avión en la tarde del miércoles una vez que se supo el aplazamiento del partido de Copa del Rey en señal de duelo.

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Ya en la mañana de este jueves, el conjunto 'verdiblanco' ha vuelto a ejercitarse en su ciudad deportiva con la única ausencia obligada de 'Cucho' Hernández, con una lesión en el sóleo izquierdo que se produjo en el partido ante el Barcelona.

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En el entrenamiento sí ha participado, en los minutos abiertos a los medios, el extremo brasileño Antony Dos Santos una vez superado el proceso vírico que le impidió viajar a Madrid con el resto de sus compañeros para el duelo ante el Navalcarnero, que finalmente se jugará el 12 de noviembre próximo durante el parón liguero.



Juan Camilo 'Cucho' Hernández festejando su gol contra Oporto. Getty Images.

Antony se apunta así al duelo ante el Málaga de la undécima jornada liguera, para el que el técnico santiaguino no podrá contar con Facundo Bernal, quien no pudo sumar ante el Navalcarnero el segundo de los cuatro partidos con los que fue sancionado por su expulsión ante el Barcelona y que cumplirá ante los malaguistas.

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Este jueves ha seguido sumando sesiones de entrenamiento el lateral Junior Firpo, ausente desde comienzos de este mes de octubre por una lesión muscular que sufrió con la selección de la República Dominicana.

Será Pellegrini el que informe de la disponibilidad de Junior para el duelo ante el Málaga o si el hispano-dominicano estará ya listo para la próxima semana para los duelos contra el Borussia Dortmund de Champions League y el del Elche en competición doméstica.

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El regreso al grupo de Junior aliviará la posición de lateral izquierdo, para la que el entrenador bético sólo cuenta con Fran García como único jugador específico para ese puesto aunque con la opción de escorar hacia la banda al central argentino Valentín Gómez.

El del Málaga será el tercer partido consecutivo en el que irá convocado Aitor Ruibal tras cinco meses en el dique seco por una operación de rodilla y podría ser el de sus primeros minutos en esta temporada tras no disponer de ellos ante el Feyenoord holandés en la Liga de Campeones y aplazarse el duelo de Copa del Rey.