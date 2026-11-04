Se conocen videos de David Ospina y el toque sentimental de su retiro del fútbol

El martes 3 de noviembre, en horas de la noche, David Ospina o el rey David, como es conocido por su más cercanos y el mundo del fútbol, anunció su retiro definitivo a los 38 años.

El guardamenta antioqueño lo hizo a través de un emotivo video, con un mensaje sentido y muy poderoso, sobre todo lo que hizo a lo largo de su carrera.

Publicidad

Sin embargo, también se conoció un evento pequeño y privado, en el que se despidió y en el cual no pudo contener la emoción así lo dejaron ver algunas imágenes que se viral realizaron en redes sociales.

Publicidad

En una de ellas se ve a Ospina tratando de contener sus lágrimas mientras es aplaudido por todo el auditorio. En otras también se observa el fraternal saludo con su esposa Jesica Sterling, su hermana Daniela Ospina y sus hijos Dulce y Maxi.



¿Cuáles fueron las palabras de despedida de David Ospina?

"Estas son unas palabras que le dedico al fútbol, después de muchos días. Palabras que no han sido fáciles, pero que están llenas de gratitud; por estos días he recordado al niño que fui, al que levantó la mano aquella tarde en la que no llegó el arquero. «¿Quién quería ir al arco?». Y solo yo levanté el brazo. Aquel día, en la cancha del barrio, definí cuál sería mi vida, solo que yo no lo sabía. Es difícil decir adiós. Por eso, más que adiós, quiero decir gracias. Gracias a los primeros hinchas que tuve, porque por ellos he llegado hasta aquí. Estas palabras son mi carta de despedida como futbolista profesional; no me doy por vencido, me doy por agradecido. Ha sido un hermoso viaje. El niño que fui sabrá guiarme. Hernán, mi padre; Lucía, mi madre; Daniela, mi hermana. Juntos nos jugamos el partido de la vida. Gracias a Jesse, el amor que me sostiene en los momentos difíciles y comparte conmigo cada victoria. Gracias a mis hijos, Dulce y Maxi, que son mi triunfo más grande. Al fútbol le digo gracias. Algunos piensan en el fútbol y ven un balón; yo veo compañeros que han sido familia, técnicos que me han orientado y una afición que ha sabido alentarme. A todos ellos les agradezco, porque son parte de mi biografía".