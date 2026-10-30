Marino Hinestroza y el gol errado con Vasco da Gama por el que lo critican en Brasil; de no creer

Marino Hinestroza está siendo blanco de críticas en Brasil y el motivo se debe a la opción clara de gol que erró con Vasco da Gama en el partido frente al Flamengo por el Brasileirao. El extremo vallecaucano tuvo en sus pies la oportunidad de desequilibrar el marcador cuando éste estaba 1-1 en el estadio Nilton Santos; no obstante, definió muy mal de cara al arco.

Inmediatamente, esta ocasión desperdiciada por parte del exAtlético Nacional se volvió viral entre los internautas en las redes sociales, en especial de los hinchas del 'gigante de la colina', quienes no podían creer cómo Marino falló, y más con el arquero del 'flu', Agustín Rosi, casi vencido. Aunque, otros 'torcedores' del club de Río de Janeiro defendieron al 'cafetero' porque la pelota venía muy rápida y no logró empalmarla bien.

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Por supuesto que Marino no ocultó esa desazón por fallar, y las cámaras captaron el instante en que el futbolista colombiano se llevó las manos a la cabeza.

Marino Hinestroza, delantero colombiano de Vasco da Gama, en un partido de Copa Sudamericana AFP

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Finalmente, Vasco da Gama perdió 4-1 con Flamengo en compromiso válido 33 del actual campeonato en Brasil y se quedó con 38 puntos en la clasificación general, ubicándose en la cailla número trece.



Vea acá el gol errado por Marino Hinestroza con Vasco da Gama vs. Flamengo por el Brasileirao: