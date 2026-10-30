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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Richard Ríos y la imagen que preocupa en la Selección Colombia; salió en muletas

Richard Ríos y la imagen que preocupa en la Selección Colombia; salió en muletas

Un video publicado por un periodista en Arabia Saudita dejó ver cómo salió del estadio, el mediocampista colombiano, Richard Ríos, tras sufrir una delicada lesión.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 30 de oct, 2026
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Richard Ríos, mediocampista colombiano de Al Ittihad, sufrió una dura lesión
Richard Ríos, mediocampista colombiano de Al Ittihad, sufrió una dura lesión
Twitter de Al Ittihad

Richard Ríos encendió las alarmas en Al Ittihad y la Selección Colombia. Este viernes 30 de octubre, en el encuentro entre su club y Abha, cuando transcurría el minuto 4', sufrió un fuerte golpe, luego de que un rival le cayera encima de su tobillo. De inmediato, se retorció de dolor, fue atendido por el cuerpo médico y se solicitó el cambio porque no pudo seguir en cancha.

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Las imágenes preocupaban y el panorama empeoró, después de que un periodista árabe publicara un video de cómo salió el mediocampista colombiano. Y es que se le vio usando muletas, cojo y con cara pensativa, a la espera de conocer los resultados de los exámenes para saber el alcance de la molestia física. Lo cierto es que podría perderse los juegos de fogueo de 'la tricolor', contra Chile, en noviembre.

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