Richard Ríos y la imagen que preocupa en la Selección Colombia; salió en muletas

Richard Ríos encendió las alarmas en Al Ittihad y la Selección Colombia. Este viernes 30 de octubre, en el encuentro entre su club y Abha, cuando transcurría el minuto 4', sufrió un fuerte golpe, luego de que un rival le cayera encima de su tobillo. De inmediato, se retorció de dolor, fue atendido por el cuerpo médico y se solicitó el cambio porque no pudo seguir en cancha.

Las imágenes preocupaban y el panorama empeoró, después de que un periodista árabe publicara un video de cómo salió el mediocampista colombiano. Y es que se le vio usando muletas, cojo y con cara pensativa, a la espera de conocer los resultados de los exámenes para saber el alcance de la molestia física. Lo cierto es que podría perderse los juegos de fogueo de 'la tricolor', contra Chile, en noviembre.

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Así salió Richard Ríos, tras su lesión en Abha vs Al Ittihad

🚨 En muletas: así salió Richard Ríos, el jugador de #SelecciónColombia, luego de su partido de hoy pic.twitter.com/VVP5gjdk2B — Diegol (@diegoooool__) October 30, 2026