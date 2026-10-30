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Gol Caracol  / Barcelona y la posición que reforzará en el mercado de pases; "todo para mejorar al equipo"

Barcelona y la posición que reforzará en el mercado de pases; "todo para mejorar al equipo"

Se acerca el final de año y varios clubes ven con buenos ojos la apertura del mercado de pases invernal, como es el caso de Barcelona, donde afirmaron que se moverán.

Por: EFE
Actualizado: 30 de oct, 2026
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Jugadores de Fútbol Club Barcelona en un partido de La Liga de España
Jugadores de Fútbol Club Barcelona en un partido de La Liga de España
AFP

El técnico del Barcelona, Hansi Flick, se refirió a la situación defensiva del conjunto azulgrana y no descartó la posibilidad de acudir al mercado de fichajes de invierno para incorporar un nuevo defensor central, teniendo en cuenta las numerosas bajas que ha sufrido el equipo en esa zona del campo.

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Durante la rueda de prensa previa al compromiso frente al Alavés, por una nueva jornada de La Liga, el entrenador alemán fue consultado sobre la planificación de la plantilla y las alternativas que contempla la institución para reforzarse de cara a la segunda parte de la temporada.

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"Siempre estamos buscando lo mejor para el equipo y cómo podemos mejorar el equipo", afirmó Flick, quien dejó abierta la puerta a posibles movimientos cuando se habilite la próxima ventana de transferencias.

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"Faltan algunas semanas por delante hasta que se abra el mercado de invierno", añadió, antes de agregar que "si podemos hacer algo, tal vez lo hagamos".

De esta manera, el estratega no cerró la posibilidad de que Barcelona incorpore un zaguero, aunque tampoco confirmó que exista una negociación avanzada o que la llegada de un futbolista sea una prioridad definida por la directiva.

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Por otra parte, ante la cercanía de una nueva fecha internacional, Flick también expresó su preocupación por la situación física de Raphinha, quien regresó lesionado de la anterior convocatoria con la Selección de Brasil. El capitán azulgrana fue nuevamente citado por su país para disputar dos compromisos amistosos frente a Japón y Singapur.

Lamine Yamal, junto a Hansi Flick, en un partido de La Liga de España
Lamine Yamal, junto a Hansi Flick, en un partido de La Liga de España
AFP

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"Yo sé que 'Rapha' lleva al club en el corazón, pero también es brasileño y cuando le llama a la selección también quiere estar ahí", explicó el entrenador, consciente de la importancia que tiene representar a su país para el atacante.

"Además, para ellos, después del Mundial están en una nueva situación y creo que todo el mundo quiere estar ahí y quiere ayudar a la selección", agregó.

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Sin embargo, el técnico alemán manifestó su deseo de que exista una buena comunicación entre el Barcelona y el seleccionado brasileño para evitar riesgos innecesarios con el futbolista.

"Para mí, desde luego, si podemos gestionar un poco sus minutos, me alegraría", concluyó Flick.

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Así, en la rueda de prensa previa al duelo contra Alavés, el entrenador dejó sobre la mesa dos asuntos importantes para el futuro inmediato del Barcelona: la posibilidad de reforzar su defensa y la necesidad de administrar las cargas físicas de uno de sus principales referentes ofensivos.

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