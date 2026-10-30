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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Arrasan con todos en Vasco da Gama; Marino Hinestroza, rajado en derrota contra Flamengo

Arrasan con todos en Vasco da Gama; Marino Hinestroza, rajado en derrota contra Flamengo

En una nueva oportunidad como titular, el extremo colombiano, Marino Hinestroza, no la pasó nada bien y desde Brasil se lo hicieron saber con estos comentarios.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 30 de oct, 2026
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Marino Hinestroza, delantero colombiano de Vasco da Gama, en un partido de Copa Sudamericana
Marino Hinestroza, delantero colombiano de Vasco da Gama, en un partido de Copa Sudamericana
AFP

La goleada 1-4 frente a Flamengo no solamente dejó preocupación en Vasco da Gama por el resultado, sino también fuertes cuestionamientos individuales. Uno de los futbolistas que quedó bajo la lupa fue el colombiano, Marino Hinestroza, quien tuvo una nueva oportunidad como titular, pero no logró destacarse y recibió comentarios poco favorables desde la prensa brasileña.

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El portal 'Globoesporte', uno de los medios deportivos más importantes de Brasil, publicó las calificaciones de los jugadores del conjunto de Río de Janeiro y le otorgó al extremo vallecaucano una nota de 4.0 sobre 10. Una valoración que reflejó las dificultades que tuvo durante el clásico.

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"Fue titular después de la buena actuación contra Corinthians, pero no repitió el rendimiento. Perdió una oportunidad clara en el primer tiempo, desperdiciando una finalización completamente libre dentro del área, tras un centro de Cuiabano", fue el análisis del mencionado medio sobre el colombiano.

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Precisamente, esa acción ocurrió al minuto 36', cuando Marino recibió un balón en una posición inmejorable, prácticamente frente al arco, pero su remate terminó por encima de la portería defendida por Agustín Rossi. Una ocasión que pudo cambiar el desarrollo del compromiso, ya que iban 1-1, y que terminó convirtiéndose en uno de los aspectos más señalados de su presentación.

Marino Hinestroza, extremo colombiano de Vasco da Gama, en un partido del Brasileirao
Marino Hinestroza, extremo colombiano de Vasco da Gama, en un partido del Brasileirao
AFP

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El atacante permaneció en cancha hasta el minuto 60, cuando Pedro Emanuel decidió sustituirlo para darle ingreso a Bruno Duarte da Silva. Así, el colombiano terminó anticipadamente su participación en una noche complicada para el equipo.

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Marino no fue el único señalado. De hecho, 'ge' fue bastante crítico con varios integrantes del plantel. Gabriel Pereira recibió 3.0, mientras que 'Puma' Rodríguez y Pedro Emanuel, entrenador del equipo, obtuvieron 3.5 y 3.0, respectivamente.

El panorama fue todavía más complicado para el conjunto brasileño, que recibió dos goles en cada tiempo. Pedro anotó por duplicado y Samuel Lino también firmó un doblete para Flamengo, mientras que Alan Lescano consiguió el único tanto de los locales.

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