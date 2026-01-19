Marino Hinestroza y su inesperado nuevo equipo; Boca Juniors quedaría viendo un chispero

La novela de Marino Hinestroza sigue con un capítulo más, pero esta vez con un dramático giro que nadie esperaba, que se podría confirmar en las próximas horas. El extremo, que tenía el deseo de vestir la camiseta de Boca Juniors, habría sido fichado por un inesperado club brasileño, que hace semanas preguntó por él y por sus servicios.

La información fue revelada por el periodista Lucas Pedrosa, de 'KTO Brasil', quien sorprendió al dar la noticia en redes sociales este lunes. "Un jugador que siempre ha sido objetivo de Fernando Diniz está cerca de convertirse en el nuevo fichaje del Vasco da Gama. El canal Pedrosa ha sabido en exclusiva que el colombiano de 23 años Marino Hinestroza estaba listo para unirse a Boca Juniors, pero el Vasco da Gama superó la oferta del club argentino y aseguró la compra del extremo por 5 millones de dólares. A falta de ultimar los detalles, llegará procedente del Atlético Nacional de Colombia", escribió en 'X'.

Sin duda alguna, de confirmarse, un golpe en el mercado para el conjunto de Río de Janeiro que viene de ser finalista de la Copa de Brasil y que ya cuenta en sus filas con los colombianos Johan Rojas, Carlos Andrés 'La Uvita' Gómez y Carlos Cuesta.

El citado periodista agregó que incluso teniendo en cuenta otras variantes, la transacción incluso podría superar la cifra que exigía el 'verdolaga'. "También hemos sabido, por fuentes cercanas al deportista, que la negociación se está realizando a plazos, en un acuerdo que costará un total de 6 millones de dólares, considerando honorarios y comisiones de agente", agregó.



Ahora habrá que esperar un pronunciamiento oficial de alguna de las partes involucradas para confirmar la información. Lo cierto es que Marino se encuentra en Colombia y no fue autorizado para viajar a Argentina, en medio de las negociaciones que tenían con Boca Juniors. De hecho, Atlético Nacional ya debutó en la Liga BetPlay I-2025 con victoria 4-0 sobre Boyacá Chicó, pero sin la presencia del vallecaucano que entrena por su cuenta desde hace varios días.

Hinestroza no sería el único fichaje en la ofensiva de Vasco da Gama. Pedrosa también contó que el delantero Brenner da Silva, que pertenece a Udinese, pero que está a préstamo en Cincinnati, podría arribar a las toldas del 'Gigante da Colina'.