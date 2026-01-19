Síguenos en:
RICHARD RÍOS
LUIS MURIEL
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Colombianos en el exterior  / Marino Hinestroza y su inesperado nuevo equipo; Boca Juniors quedaría viendo un chispero

Marino Hinestroza y su inesperado nuevo equipo; Boca Juniors quedaría viendo un chispero

El tema de Marino Hinestroza y su futuro nuevo club podría dar un viraje, según informaciones que se vienen dando este lunes en la prensa internacional.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de ene, 2026
Marino Hinestroza Nacional
Marino Hinestroza lamenta con Atlético Nacional - Foto:
Getty Images

