Goleador colombiano volvió a anotar y acecha Cristiano Ronaldo, pero es duda para el Mundial 2026

Se trata del nariñense Julián Quiñones, nacido en Magüí Payán, nacionalizado mexicano y hombre que está en racha anotadora con su equipo, Al-Qadsiah, en la Liga de Arabia Saudita, en la que pelea por el titulo de máximo artillero con el portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al Nassr.

Quiñones hizo el tercer gol de su escuadra en el triunfo 1-5 en condición de visitante sobre Al-Hazem por la fecha 15 del certamen, jornada en la que el popular ‘Bicho’ se fue en blanco, pese a que su elenco derrotó en casa 3-2 a Al-Shabab.

En consecuencia, la ventaja de ‘CR7’ en la cima de la tabla de anotadores con 15 conquistas se recortó y Quiñones quedó a 2 de alcanzarlo.

Sin embargo, hay otro colombiano que también se metió en esa carrera, el cartagenero Róger Martínez, que llegó a 12 goles en la misma liga luego de su triplete en el 1-3 de Al-Taawon sobre Al-Riyadh.



Goleadores, Liga de Arabia Saudita (fecha 16):

1. Cristiano Ronaldo (POR, Al Nassr): 15 goles

2. Joao Felix (POR, Al Nassr,): 13

3. Joshua King (NOR, Al Khaleej): 13

4. Julián Quiñones (COL-MEX, Al-Qadsiah): 13

5. Róger Martínez (COL, Al-Taawoun): 12

Publicidad

Lo peculiar es que a pesar del buen momento de ambos, su presencia en el Mundial 2026 no está asegurada, ya que Martínez no luce la camiseta nacional desde el 10 de octubre de 2024, cuando Colombia perdió 1-0 contra Bolivia en El Alto por las Eliminatorias Sudamericanas.

A su vez, Quiñones tampoco tiene tiquete garantizado porque según versiones de prensa mexicana, su renidimiento en ese combinado no ha sido óptimo.



Goleador que acecha a Cristiano Ronaldo, en duda para el Mundial

Así lo manifestó el diario digital mexicano Mediotiempo.com, que en artículo dedicado a Julián Quiñones dio a entender que a este no le basta con rendir en su club para que la Selección México lo lleve a la Copa del Mundo.

Publicidad

“Quiñones no se ha logrado consolidar… Con Javier Aguirre ha visto disminuida su participación… El estratega ha reconocido que no logra acomodarlo en alguna posición. Lo ha colocado como extremo por izquierda, como centro delantero y detrás del centro delantero, pero en ninguna se ha acomodado para hacer lo mismo que en su club”, detalló la información.

Además, agregó que así como en la Copa Oro de Cocacaf el delantero “fue relegado a la banca y en algunos encuentros fue enviado a la tribuna”, Quiñones no tiene puesto fijo en la convocatoria y por ello “busca a toda costa llenarle el ojo a Javier Aguirre para ser incluido en la lista final”.

Y aunque actualmente no hay ningún mexicano con mejores números en ofensiva, será necesario esperar hasta último momento para conocer si es llevado al Mundial, caso similar al de Róger Martínez, de quien no se sabe si estará en los planes del estratega argentino Néstor Lorenzo para ir con la Selección Colombia a la cita irbital.