RICHARD RÍOS
LUIS MURIEL
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol / Colombianos en el exterior / Goleador colombiano volvió a anotar y acecha Cristiano Ronaldo, pero es duda para el Mundial 2026

Goleador colombiano volvió a anotar y acecha Cristiano Ronaldo, pero es duda para el Mundial 2026

La lucha entre los atacantes es intensa y cada día está más cerrada; lo particular es que mientras ‘CR7’ es fijo para ir a la Copa del Mundo, su rival, aún no.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 19 de ene, 2026
Cristiano Ronaldo, supera por 2 goles a Julián Quiñones en Arabia.jpg
Cristiano Ronaldo, acechado por goleador colombiano en Arabia.
Foto: Al Nassr.

