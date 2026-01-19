Síguenos en:
Tendencias:
RICHARD RÍOS
LUIS MURIEL
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Vuelve la Champions League; así está la tabla de posiciones antes de la fecha 7

Vuelve la Champions League; así está la tabla de posiciones antes de la fecha 7

El torneo más importante de clubes en Europa regresa esta semana y por eso repasamos cómo va la tabla de posiciones a falta de dos jornadas para culminar la fase liga.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de ene, 2026
Comparta en:
Luis Díaz volverá a la acción con el Bayer Múnich en Champions League, tras pagar dos fechas de sanción.
Luis Díaz volverá a la acción con el Bayer Múnich en Champions League, tras pagar dos fechas de sanción.
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad