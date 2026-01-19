Vuelve la Champions League; así está la tabla de posiciones antes de la fecha 7

Tras el parón invernal regresa la Champions League y la puesta en escena de las dos últimas jornadas, la clasificación para la siguiente fase por definir, los cálculos en marcha y el margen de error de los clubes, reducido.

Solo cinco equipos tienen asegurada su supervivencia en el principal torneo de clubes, sin definir el puesto y, sin asegurar, el acceso directo que logran los ocho primeros. De ahí al veinticuatro, o sea, dieciséis, juegan una ronda previa a la configuración de los octavos de final. Todo eso se va a resolver en los dos últimos partidos de la fase liga.

En la pasada jornada, el Paris Saint-Germain, el Manchester City y el Atalanta se aseguraron la continuidad en la Champions y se unieron al Arsenal y al Bayern Múnich, que lo habían logrado con anterioridad. El combinado londinense mantiene un trayecto impecable, con seis triunfos en otros tantos partidos. Es el único con pleno. Después, el Bayern, con cinco ganados y una derrota.

El aumento de la racha del Arsenal se pone a prueba el martes en el Giusseppe Meazza, en el duelo de más lustre de la séptima fecha del torneo. Visita al Inter el cuadro de Mikel Arteta.



El futuro del subcampeón está en el aire por culpa de las dos derrotas seguidas, ante el Atlético Madrid y el Liverpool, que han complicado el futuro italiano. Nunca ha sufrido tres derrotas seguidas en esta competición el Inter que ya jugó contra los gunners el pasado curso y como local ganó por 1-0. Para el líder de la Premier, una séptima victoria seguida supondrá un hito histórico en la entidad.

Publicidad

A la altura del Inter están el Real Madrid y el Atlético Madrid, que ocupan las dos últimas plazas del top 8 y que tendrán acceso directo a su objetivo si ganan los dos compromisos que les queda. Por detrás, también con doce puntos de cuatro victorias y dos derrotas, está el Liverpool pero con peor diferencia de goles.



Tabla de posiciones de la UEFA Champions League 2025-26