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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Marino Hinestroza y una buena noticia en medio de la tormenta en Vasco da Gama; acá lo que pasó

Marino Hinestroza y una buena noticia en medio de la tormenta en Vasco da Gama; acá lo que pasó

El extremo vallecaucano aún no ha sobresalido en lo futbolístico con Vasco da Gama, pero todo podría cambiar. ¡Conozca más detalles de lo que sucede con Marino Hinestroza!

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 31 de mar, 2026
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Marino Hinestroza, futbolista colombiano en Vasco da Gama.
Marino Hinestroza, futbolista colombiano en Vasco da Gama.
Vasco da Gama Oficial

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