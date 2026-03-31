Marino Hinestroza y una buena noticia en medio de la tormenta en Vasco da Gama; acá lo que pasó

Marino Hinestroza aún no ha encontrado su mejor forma en Vasco da Gama. El extremo vallecaucano ha sumado pocos minutos con el club brasileño, pero en medio de la tormenta que vive por su presente, el panorama podría aclararse este miércoles cuando el 'gigante de la colina' reciba al Coritiba en una nueva jornada del Brasileirao.

El exAtlético Nacional sólo ha jugado ocho partidos en todas las competiciones, sin goles ni asistencias, y ante la ausencia de jugadores clave por la doble fecha de amistosos FIFA, se le vendría una grata oportunidad para sobresalir y tratar de convencer a su entrenador, Renato Gaúcho.

Marino Hinestroza, jugador colombiano en el Vasco da Gama - Foto: Vasco Oficial

Hay que precisar que Gaúcho no contará para el duelo frente a Coritiba con Carlos Andrés Gómez, quien fue convocado por la Selección Colombia para los compromisos de fogueo contra Croacia y Francia, en Estados Unidos y que además tiene una fecha de suspensión; por lo que ese lugar está bacante.



Así las cosas, Marino sería uno de los postulantes a ocupar ese lugar en el campo de juego dejado por el exMillonarios, incluso, en la prensa deportiva de Brasil hicieron una encuesta a los 'torcedores' del Vasco da Gama sobre quién querrían ver de titular en el frente de ataque para este duelo junto a Nuno Moreira y David. Los hinchas favorecieron al vallecaucano de 23 años.

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"La ausencia de Andrés Gómez contra el Coritiba generó polémica en el ataque del Vasco da Gama . En una encuesta en GE , los hinchas indicaron que ya tienen un sustituto favorito. La opción ofensiva formada por Nuno Moreira, David y Marino Hinestroza fue la más votada, con un 55% de preferencia", se leyó en la página web en 'Globo Esporte'.

A su vez, el tabloide anteriormente citado complementó que Hinestroza Angulo ha figurado en los entrenamientos del equipo como inicialista, por lo que sólo falta que ruede el balón para ver si el talentoso sale desde el 'vamos'.

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"La elección de Marino implica que Nuno Moreira pasará a jugar por la izquierda en el ataque, posición que el portugués ocupó durante casi todo 2025. Por lo tanto, David se mantiene en la delantera", agregaron en 'Globo Esporte'.



¿Cuándo es Coritiba vs. Vasco da Gama por el fútbol brasileño?

Este compromiso está pactado para este miércoles 1 de abril y se jugará en el Estadio Couto Pereira. El balón rodará a las 6:30 de la tarde, en horario de Colombia.



¿Cómo está Vasco da Gama en el Brasileirao?

El 'gigante de la colina' marha en el noveno lugar de la clasificación general con once puntos, tras ocho compromisos disputados. Coritiba por su parte es séptimo con trece unidades.