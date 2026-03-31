A DT de España le encanta que los vean como favoritos al Mundial 2026; "me gusta que nos valoren"

El director técnico de la Selección España, Luis de la Fuente, admitió este lunes su gusto por la presión que tiene su equipo al ser uno de los favoritos para ganar el Mundial 2026, en la víspera de enfrentarse a Egipto en un amistoso en Barcelona.

La 'roja', número uno en el ranking de la FIFA, ganó 3-0 a Serbia el viernes en el primero de los dos amistosos previstos en esta ventana de marzo.

Ya con la lista de jugadores definitiva anunciada, a España le quedará un amistoso en Puebla, México, frente a Perú el 8 de junio antes del debut en el Mundial, el 15 ante Cabo Verde en Atlanta, Estados Unidos.

Jugadores de la Selección España y un festejo de gol contra Serbia en duelo de preparación.

- La presión -

"Me encanta. Recogemos el guante. Negar una situación que es evidente... Pues como pasa con otras selecciones, como Francia, Inglaterra, Brasil... Nosotros estamos en esa relación de selecciones, pero eso no garantiza nada. No escurro el bulto. Me gusta que nos valoren", expresó.



- ¿Debut de Joan García? -

Este martes en el estadio del Espanyol podría debutar como internacional el portero del FC Barcelona Joan García, por primera vez convocado por la 'Roja'.



De la Fuente llamó a cuatro arqueros y añadió a García al trío habitual formado por el titular Unai Simón, David Raya y Álex Remiro.

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En sala de prensa le preguntaron si jugaría un arquero o varios frente a Egipto. "La decisión la tenemos tomada y veremos cómo transcurre el partido. En otras demarcaciones lo tenemos claro. Hasta mañana, no voy a adelantar nada, espero que lo entiendan", dijo.

"Nos estamos jugando el primer puesto en el ranking mundial y queremos seguir así. Eso significa que hay que sacar un equipo competitivo. Veremos qué portero empieza".



- El momento de Lamine Yamal -

"Es mejor futbolista que hace dos años, pero no tan bueno como lo será dentro de dos. Cada día su aportación es mayor. Genera esa atracción, tiene magia. Está en un momento muy dulce, está rápido y resistente, con chispazos... En uno de los mejores momentos de su corta carrera".

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"No diré si jugará de inicio o no, pero ya veremos qué es lo que más nos interesa. Entiendo que a la afición del Barça le preocupe si juega. Mi responsabilidad es sacar la mejor alineación posible, al mejor equipo posible. Tanto riesgo corren los del Barça como los del Madrid y el Atlético".

Lamine Yamal ya tiene rivales para el Mundial 2026 Foto: RFEF.

- Los lesionados -

Luis de la Fuente fue preguntado por tres piezas importantes del equipo campeón de Europa en 2024 que no están en la lista por lesión: Nico Williams, Fabián Ruiz y Mikel Merino.

"No es que sea pesimista, pero habrá algún contratiempo. Hemos tenido la lesión de Mikel Merino, Fabián, Nico, que está tardando en recuperarse mucho... La mejor noticia es que nuestro grupo es sólido. Hay 20 o 22 jugadores que nos gustaría que estuvieran, pero vamos a ver qué pasa".

"Creo que Nico ya se ha incorporado a trabajar. Mikel sí tiene una lesión de más larga duración. Creo que van a llegar los dos, pero vamos a ver cómo se desarrolla la recuperación porque la lesión de Mikel es algo más desconocida. Pero está hecho de una pasta diferente y creo que se va a recuperar. Esperamos tenerlos cuanto antes".