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Gol Caracol  / A DT de España le encanta que los vean como favoritos al Mundial 2026; "me gusta que nos valoren"

A DT de España le encanta que los vean como favoritos al Mundial 2026; "me gusta que nos valoren"

Luis de la Fuente, entrenador de la Selección España, admitió que le agrada que vean a su equipo como uno de los candidatos para ganar el Mundial 2026.

Por: AFP
Actualizado: 31 de mar, 2026
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Luis de la Fuente, entrenador de la Selección de España.
Luis de la Fuente, entrenador de la Selección de España.
Foto: AFP

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