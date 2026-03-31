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Gol Caracol  / Estrella del Nápoles en problemas; "el club se reserva el derecho a tomar medidas disciplinarias"

Estrella del Nápoles en problemas; "el club se reserva el derecho a tomar medidas disciplinarias"

A través de un breve comunicado, el Nápoles precisó que valora apartar a dicho 'crack' del club porque no "respondió a la convocatoria para la reanudación de los entrenamientos".

Por: EFE
Actualizado: 31 de mar, 2026
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Romelu Lukaku en un partido con Nápoles.
Romelu Lukaku en un partido con Nápoles.
Getty

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