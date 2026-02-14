Mateo Casierra inauguró su 'casillero' goleador con Atlético Mineiro: vea acá su tanto

Mateo Casierra marcó su primer gol con la camiseta de Atlético Mineiro, este sábado, en lo que fue la goleada 2-7 de su equipo sobre Itabirito por el Campeonato Mineiro. El tanto del delantero con proceso en la Selección Colombia llegó desde el punto blanco del penalti.

El número '9' del 'galo' comenzó dicho encuentro en el banco de suplentes, pero a los 23 minutos de la parte complementaria, tuvo su ingreso al campo de juego, y tres más tarde, anotó. El cobro del exDeportivo Cali y Zenit de Rusia fue con pierna diestra al centro del arco, que significó el 0-6 parcial para su escuadra.

Vea acá el gol de Mateo Casierra en Itabirito vs. Atlético Mineiro:

Cassierra faz o sexto do Galo. O atacante entrou aos 23 minutos e 3 minutos depois, de pênalti, fez o seu primeiro gol com a camisa do Atlético.



🎥Imagens: Premier pic.twitter.com/qDUolhz0wk — Breno Galante (@BrenoGalante) February 14, 2026