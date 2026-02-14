Así son las lesiones de Falcao García y Rodrigo Contreras, tras Millonarios 2- Llaneros 1

Millonarios logró una nueva victoria en la Liga BetPlay I-2026, al imponerse 2-1 en el estadio El Campín a Llaneros, pero en dicho juego el azul bogotano perdió por lesión a Falcao García y Rodrigo Contreras; este último abrió el camino de la victoria en el compromiso de la séptima jornada.

Finalizada la contienda, Fabián Bustos, entrenador del 'embajador', compareció en rueda de prensa y allí entregó detalles de las lesiones del 'Tigre' y del artillero argentino.

Falcao García salió en camilla en medio de Millonarios vs. Llaneros por la Liga BetPlay I-2026. Colprensa

"Por suerte lo de Contreras, que tanto con él como Radamel venían con una 'carguita', lo que acaba de contar Leo, de que jugamos muy seguido, no es excusa, ni me estoy quejando. Por suerte lo de Rodrigo es una pequeña fatiga, contractura, entonces lo sacamos por precaución porque el equipo estaba bien, y lo de Rada sí un poquito más. Lamentablemente perdimos dos hombres en el primer tiempo, hicimos un solo cambio, intentamos ordenar la mitad de la cancha", expresó de entrada el preparador argentino al servicio de Millonarios.



Precisamente, a Leonardo Castro, autor del segundo gol de Millonarios y quien también habló ante los medios de comunicación, se refirió a las molestias que sacaron a García Zárate y a Contreras del campo de juego. Se refirió al estado de la cancha de El Campín.

"Los partidos vienen muy seguidos y ahí también podemos meter el tema de la cancha, el estado la verdad no ayuda es muy pesada y nosotros no somos robot, somos seres humanos. Obviamente, nos preparamos para toda clases de partido pero en ocasiones pueden llegar las lesiones como las hubieron hoy", dijo Castro.