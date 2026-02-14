Juventus, de Juan David Cabal, 'arremetió' contra el árbitro tras perder con Inter; "inaceptable"

La directiva de la Juventus Turín, representada por el francés Damian Comolli, director general del club, y por el italiano Giorgio Chiellini, director de estrategia, cargó duramente contra el árbitro del duelo y el sistema VAR por la expulsión del defensa francés Pierre Kalulu, en el minuto 42, que condicionó el duelo perdido contra el Inter de Milán (3-2). En la 'vecchia signora' jugó desde el minuto 61 el colombiano, Juan David Cabal.

"Lo que ha sucedido en inaceptable. Estamos aquí y no Luciano Spalletti por esto mismo", dijo Chiellini a 'DAZN' al término del choque, con Comolli a su lado, manteniendo siempre un tono calmado, pero con un mensaje directo.

"Este espectáculo que debería haber ofrecido el fútbol italiano, quedó manchado por esta decisión. Hay un protocolo que no funciona porque es increíble que no se pueda corregir desde el VAR. El sistema no funciona. Hemos llegado a un punto de no retorno", añadió.

Comolli respaldó las palabras del mítico defensa de la 'Vecchia Signora'.



"Ha sido una injusticia total. La 'Juve' ha perdido tres puntos. Pero el fútbol italiano mucho más. El primer mensaje es para nuestros aficionados, siento mucho lo que han visto. No podemos luchar, no podemos ganar y no podemos jugar con estas circunstancias. El segundo es para la 'Juve', estamos muy unidos contra la injusticia y no nos vamos a rendir", exclamó el mandatario.

Ningún jugador ni representante del cuerpo técnico habló después del duelo, solo la directiva como modo de protesta por la decisión arbitral.

Durante el descanso, ambos directivos mantuvieron un tenso encuentro en el túnel de vestuarios con Federico La Penna, colegiado del duelo que había expulsado a Kalulu por una segunda amarilla en un lance con Alessandro Bastoni más que dudosa.

La 'Juve', en inferioridad desde ese momento, consiguió igualar el duelo en el 83, pero acabó encajando en el 90.