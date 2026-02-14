Síguenos en:
Juventus, de Juan David Cabal, 'arremetió' contra el árbitro tras perder con Inter; "inaceptable"

Juventus, de Juan David Cabal, 'arremetió' contra el árbitro tras perder con Inter; "inaceptable"

Desde la Juventus mostraron su voz de protesta por la expulsión del defensa francés Pierre Kalulu, que condicionó el duelo perdido contra el Inter de Milán (3-2) por Serie A.

Por: EFE
Actualizado: 14 de feb, 2026
Juventus perdió con Inter de Milán en la Serie A.
Juventus perdió con Inter de Milán en la Serie A.
