¿Por qué no jugó Kylian Mbappé en triunfo 2-1 del Real Madrid sobre Real Sociedad por Liga?

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, explicó la ausencia este sábado contra la Real Sociedad del francés Kylian Mbappé, quien arrastra molestias en la rodilla izquierda, pero que “está muy bien”, a pesar de lo que “no” quisieron “correr riesgos” para que pueda estar al 100% en la visita al Benfica del próximo martes, en la fase previa a los octavos de final de la Liga de Campeones.

“Mbappé está muy bien. Lleva con estas pequeñas molestias durante bastante tiempo y está haciendo esfuerzos para salir al campo, por lo que hoy (sábado) no quisimos correr riesgos de cara al partido del martes”, señaló en rueda de prensa.

Además, ponderó la aparición de Dani Carvajal en el equipo, tras no tener minutos el pasado domingo en Mestalla.



“El primer paso lo ha dado hoy. Los 30 minutos han sido muy buenos y ha recibido una ovación del estadio que merece. Tanto él como Trent no están para jugar 90 minutos cada tres días, así que necesitamos a los dos”, señaló.

Un Trent que fue titular y del que tuvo palabras de halago por su entendimiento del juego.

“Trent no me ha sorprendido. Es un chico muy inteligente, que entiende bien el fútbol. No es el típico lateral que va a estar siempre en amplitud, puede jugar mucho por dentro también y, en nuestro esquema, es una suerte tener a un jugador así”, aseguró.



Otras declaraciones de los protagonistas

Thibaut Courtois, arquero belga del Real Madrid, ensalzó la imagen de su equipo en la goleada a la Real Sociedad (4-1), para encarar "con muy buena sensación" la eliminatoria de octavos de la Championes League contra el Benfica.

"Nos vamos con muy buena sensación, hemos hecho un gran partido. Los últimos minutos se volvió más loco de ida y vuelta pero vamos con confianza al partido ante el Benfica", dijo Courtois.

"Es verdad que quizás a la Real le faltaba algún jugador por su esfuerzo en la Copa pero hemos estado muy bien de cara a la portería tras una buena semana de trabajo. Una buena victoria", añadió en Real Madrid TV.

Courtois celebró el regreso de jugadores tras lesión y que Álvaro Arbeloa no cambie de demarcación a centrocampistas como Federico Valverde y Eduardo Camavinga.

"Estamos felices de que jugadores que estaban lesionados están volviendo como Rüdiger, Trent o Carva. Los necesitamos a todos. Fede ha hecho un gran trabajo de lateral pero se ve lo que ayuda en el centro del campo", valoró.

"Poner a un lateral en su sitio aporta mucho. Se ha visto la calidad de Trent en varios pases muy buenos. Tener a todos listos ayuda para no poner a jugadores fuera de su posición. Espero que podamos contar pronto con los 24", sentenció.