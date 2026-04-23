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Gol Caracol  / Lamine Yamal advirtió a todos para el Mundial 2026; se pronunció, tras confirmarse su lesión

Lamine Yamal advirtió a todos para el Mundial 2026; se pronunció, tras confirmarse su lesión

El comunicado oficial sobre la molestia física que sufrió Lamine Yamal no fue el más alentador, pese a ello, se animó a escribir unas palabras que han hecho eco.

Por: EFE
Actualizado: 23 de abr, 2026
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Lamine Yamal, figura del Fútbol Club Barcelona, se lesionó en el partido contra Celta de Vigo
Lamine Yamal, figura del Fútbol Club Barcelona, se lesionó en el partido contra Celta de Vigo
AFP

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