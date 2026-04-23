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Gol Caracol  / "Sugerí a la FIFA que Italia sustituya a Irán en el Mundial 2026; eso sería un sueño"

"Sugerí a la FIFA que Italia sustituya a Irán en el Mundial 2026; eso sería un sueño"

El conflicto entre Estados Unidos e Irán ha llevado a que algunos se animen a lanzar propuestas de cara al Mundial 2026, que empieza el jueves 11 de junio.

Por: EFE
Actualizado: 23 de abr, 2026
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La Selección Italia no clasificó al Mundial 2026, tras perder con Bosnia y Herzegovina en el repechaje
La Selección Italia no clasificó al Mundial 2026, tras perder con Bosnia y Herzegovina en el repechaje
AFP

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