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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Mayra Ramírez y el gigante de Europa que la quiere contratar; alerta en Chelsea

Mayra Ramírez y el gigante de Europa que la quiere contratar; alerta en Chelsea

La colombiana es noticia en el 'viejo continente', por 'bombazo' que podría darse en el próximo mercado de fichajes. Gigante europeo iría a la carga por ella.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 24 de mar, 2026
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Mayra Ramírez, delantera que milita en el Chelsea femenino.
Mayra Ramírez, delantera que milita en el Chelsea femenino.
AFP

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