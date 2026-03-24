Mayra Ramírez y el gigante de Europa que la quiere contratar; alerta en Chelsea

Mayra Ramírez se ha convertido en noticia de última hora en territorio europeo, por reveladora información, que la acerca a un gigante europeo de cara a al próximo mercado de fichajes.

Y es que, las destacadas actuaciones de la colombiana en el conjunto inglés, ha llamado la atención del Real Madrid femenino, que tendría la intención de juntar a la goleadora junto a Linda Caicedo, buscando derrocar el poder local e internacional del Barcelona FC.

Según ‘ESPN’, la ‘cafetera’ ha llamado la atención del combinado ‘merengue’, que ya estaría planificándose de cara a la próxima ventana de transferencias. “Los directivos del Real Madrid creen que su llegada mejoraría la línea de ataque del equipo. El cuadro español valora la capacidad goleadora y el físico de la internacional colombiana, buscando reforzar la plantilla este verano para consolidar su posición como uno de los mejores equipos de Europa, tras haber alcanzado los cuartos de final de la Liga de Campeones durante dos temporadas consecutivas”, citó dicho medio.

Mayra Ramírez es una de las estrellas del Chelsea femenino de Inglaterra. Angel Martinez/Getty Images

De esta manera, Mayra tendría las puertas abiertas para regresar nuevamente al fútbol español; esto, teniendo en cuenta que ya sabe lo que es jugar en dicho país, cuando visitó la camiseta del Levante.



¿Cuáles serían las ‘trabas’ de su fichaje?

Aunque se conoció el real interés de Real Madrid por fichar a la colombiana, sí es cierto que hay varios aspectos que pondrían a dudar al cuadro ‘merengue’ para hacerse con los derechos deportivos de la ‘cafetera’.



Uno de ellos, es que Mayra recientemente renovó con el Chelsea hasta el año 2028. Además, su traspaso no sería tan fácil desde lo económico, teniendo en cuenta que las inglesas pagaron 450.000 euros por ella en 2024, siendo esta una cifra récord, hablando de transferencias en el fútbol femenino.

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No obstante, una de las situaciones que más genera preocupación para Real Madrid, sería el tema físico de Ramírez, quien ha venido acarreando varios problemas desde unos meses para acá.

Mayra Ramírez, delantera del Chelsea y de la Selección Colombia femenina. Getty

"Con Mayra existen dudas sobre su condición física. La colombiana no ha disputado un partido oficial desde el 2 de agosto de 2025, cuando perdió la final de la Copa América contra Brasil con la Selección Colombia. La delantera fue operada de una lesión en los isquiotibiales, tras lesionarse en un partido amistoso contra el AC Milan el 30 de agosto, y no ha vuelto a pisar el terreno de juego desde entonces”, dijo ‘ESPN’, ampliando la información referente a su posible fichaje.

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Habrá que analizar cuál será el panorama de aquí a la apertura del nuevo mercado, para determinar qué sucederá con la 'cafetera' y su futuro profesional.