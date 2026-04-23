James Rodríguez y otros jugadores que preocupan de la Selección Colombia, a semanas del Mundial 2026

Estamos a 49 días del inicio del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, en el que la Selección Colombia quedó encuadrada en el grupo K junto a sus similares de Uzbekistán, CD Congo y Portugal. Y cuando se acerca el primer toque en la cita orbital que organiza la FIFA, en nuestro país crecen entre los medios y la hinchada una inquietud generalizada por el presente de algunos de los jugadores, encabezados por James Rodríguez, uno de los referentes del plantel que dirige Néstor Lorenzo.

Para el número '10' del seleccionado colombiano su tiempo en Minnesota United, donde fue anunciado el pasado 6 de febrero, no ha sido para nada fructífero. Primero porque su contratación se presentó al límite, llegó como una de las últimas incorporaciones al club de la MLS y así su puesta a punto no ha sido fácil. A eso se sumó que al regreso de los partidos de fogueo en fecha FIFA frente a Croacia y Francia, 26 y 29 de marzo respectivamente y en los que jugó algo más de 60 minutos en cada compromiso, tuvo un cuadro de deshidratación severa que obligó su hospitalización durante 3 días.

Al revisar las estadísticas, el duelo de mayor tiempo en la cancha de Rodríguez Rubio en el balompié estadounidense fue el pasado 15 de abril, cuando disputó 66 minutos en la victoria 9-8 en tanda de penaltis sobre Sacramento Republic, en la tercera ronda de la US Open Cup.

Lo que ha encendido las alarmas es el tema relacionado con lo poco que tiene en cuenta el técnico Cameron Knowles, quien lo mandó a la cancha los últimos 4 minutos frente a Portland Timbers, el fin de semana pasado, victoria 2-0, y el miércoles lo tuvo en el banquillo todo el tiempo contra Dallas, triunfo 0-1.



Ahora, antes del Mundial 2026, a James Rodríguez le quedarán siete juegos por cumplir, pero la incógnita es grande por ver si el entrenador neozelandés lo alinea, bien sea en la MLS o en la US Open Cup.

James Rodríguez, figura y capitán de la Selección Colombia. Getty Imágenes

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Pero no solamente el exjugador del Real Madrid y Bayern Múnich inquieta. Al darle una mirada a Kevin Castaño, un hombre de confianza del profesor Lorenzo, en River Plate tampoco juega, ni tiene continuidad en el elenco que orienta Eduardo 'el Chacho' Coudet. Por ejemplo, en el clásico frente a River Plate se dio la opción en la zona de primera línea de volantes de implementar una variante por la lesión de Fausto Vera y el DT ordenó la entrada allí de Juan Cruz Mesa.

El futbolista surgido en Águilas Doradas solamente ha estado en el presente año con los 'millonarios' en 6 partidos, con 147 minutos jugados. Poco tiempo y genera preocupación el nivel futbolístico en el que podría llegar, en caso de entrar en la lista de los 26 de Colombia.

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La prensa brasileña criticó a Santos Borré

"Rafael Santos Borré lleva 11 partidos sin marcar, un total de 769 minutos. El domingo pasado, dio la asistencia para el gol de Alan Patrick contra el Mirassol , pero no fue suficiente para evitar la derrota del Internacional en casa". Ese fue el encabezado de una noticia de 'Globo Esporte' de hace un par de días, en el que el foco de atención es el delantero de la Selección Colombia, que no anota un tanto desde el 21 de febrero durante la victoria de su equipo 4-0 ante el Ypiranga por el Campeonato Gaúcho 2026.

Ahí se abre una duda, en un puesto como el del '9' del seleccionado de Lorenzo, posición para la que también están Luis Javier Suárez, Jhon Córdoba, Juan Camilo 'Cucho' Hernández y si se quiere, hasta Jhon Jáder Durán, más allá de sus antecedentes polémicos.

Rafael Santos Borré celebra gol con Internacional de Porto Alegre Internacional Oficial

La lesión de Juan Fernando Quintero

El pasado 15 de abril, Juan Fernando Quintero salió lesionado del partido entre River Plate y Carabobo, por la Copa Sudamericana. Un desgarro en el recto anterior izquierdo le impidió aparecer entre los convocados para el duelo clásico entre los 'millonarios' y Boca Juniors, del domingo pasado. Según una nota publicada este jueves por 'TyC Sports', el antioqueño no estará contra Aldosivi (25 de abril), Bragantino (30 de abril) y Atlético Tucumán (2 de mayo).

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Hay que indicar que la llegada del técnico 'Chacho' Coudet a River le ha dado menores posibilidades de ser titular. El registro de 'Juanfer' en este primer semestre de 2026 deja: 13 partidos jugados,

664 minutos actuados, 3 goles y 2 asistencias.

Juan Fernando Quintero en partido con Selección Colombia - Foto: AFP