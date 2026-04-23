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Gol Caracol  / Selección Colombia  / James Rodríguez y otros jugadores que preocupan de la Selección Colombia, a semanas del Mundial 2026

James Rodríguez y otros jugadores que preocupan de la Selección Colombia, a semanas del Mundial 2026

La Selección Colombia es foco de interés entre los medios y también dentro de los hinchas que palpitan la cuenta regresiva para el Mundial 2026. James Rodríguez no juega e inquieta.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 23 de abr, 2026
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Jugadores de la Selección Colombia previo al juego de preparación contra Francia.
Jugadores de la Selección Colombia previo al juego de preparación contra Francia.
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