Luis Díaz, siempre apareció en partidos clave de Bayern Múnich; la estadística no miente

Luis Díaz está decidido a hacer historia en Bayern Múnich y así lo hizo saber desde que se puso la camiseta. Dejando atrás el capítulo del Liverpool, rápidamente demostró sus cualidades y capacidades en el terreno de juego, con su velocidad, gambeta, aporte en defensa, goles y asistencias. Razón por la que las dudas sobre su fichaje desaparecieron y los elogios llegaron.

"Cuando el Bayern Munich lo fichó, muchos decían que el club alemán se había equivocado. Incluso había quienes sostenían que, en el conjunto más grande de Alemania, iba a quedar en evidencia que 'Lucho' no pertenecía a la élite mundial. Vaya error se cometió", fue un apartado de una publicación que realizó la cuenta 'Invictos Somos', en sus diferentes redes sociales.

El posteo hace referencia a la importancia del guajiro en el equipo que conformó Vincent Kompany. Y es que, poco tiempo le bastó para hacerse con un lugar en la titular y ganarse tanto el respaldo de sus compañeros como el cariño de la afición. Allí, dejan claro que su influencia ha sido grande, resaltando unos números que impresionan y que son de talla mundial.

"En apenas su primera temporada con el gigante bávaro, Luis Díaz lleva 25 goles, 17 asistencias y 2 títulos, en cosa de 44 partidos disputados. Además, todavía tiene serias opciones de conquistar la Champions League y la DFB Pokal. Lo mejor de todo no es que está viviendo el curso más goleador y más asistente de su carrera, sino cuando ha apareciendo", añadieron.



Recordemos que Bayern Múnich se coronó campeón de la Bundesliga, con varias jornadas de anticipación, tras sacarle una amplia ventaja al Borussia Dortmund, que era su más cercano perseguidor. De igual manera, se hizo con el título de la Supercopa, donde el colombiano se reportó y marcó su primer tanto, defendiendo los colores del combinado teutón.

Luis Díaz, delantero colombiano, celebra uno de sus logros con Bayern Múnich Getty Images

Publicidad

"Y es que el Bayern no estaría aspirando a ganarlo todo sin sus goles y pases decisivos. Apareció en fase de liga, octavos y cuartos de final de Champions (ante Real Madrid). Marcó en la final de Supercopa. Se agigantó en cuartos y semifinales de la DFB Pokal. Y también aportó en tardes clave para conquistar la Bundesliga", expresaron en su análisis del 'cafetero'.

Por último, sentenciaron que "Luis Díaz no solo llegó a Alemania para confirmar que es un verdadero extremo de élite, también vino a demostrar que, estando a tope, puede ser capaz de meterse entre los candidatos al Balón de Oro. Honor y respeto para el guajiro". Sin duda, el guajiro se convirtió en abanderado y mejor jugador colombiano en el mundo.