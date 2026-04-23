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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz, siempre apareció en partidos clave de Bayern Múnich; la estadística no miente

Luis Díaz, siempre apareció en partidos clave de Bayern Múnich; la estadística no miente

El alto nivel que el delantero colombiano, Luis Díaz, expone en cancha, con la camiseta del club alemán, no es una simple percepción, sino que hay números que lo confirman.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de abr, 2026
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Luis Díaz, atacante colombiano del Bayern Múnich, celebra uno de sus goles en la temporada
Luis Díaz, atacante colombiano del Bayern Múnich, celebra uno de sus goles en la temporada
Getty Images

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